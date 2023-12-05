陳昆和南科競選總部12/10成立 提多項福利政策尋求民眾支持

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳昆和表示，登記參選政見第一條內容，主張政府應該讓年輕人買得起房子，並且獎勵青年人就業及創業，以及輔導女性生育後回歸職場，推動0-6歲以下幼兒，由國家負擔養育。並且強調，南科地區的市政建設需要聚焦、深化，以及著重於婦幼及青年福利政策，並且逐一提出以下主張：
陳昆和提出多項福利政策，包括守護南科天空與居住安全等各項權益，確實監督「森霸火力發電廠」擴建按圖施工，確保安全無虞，並足額爭取地方回饋權益；守護南科天空，反對善化、安定區域再設九崴等火力發電廠。擘劃重大交通建設藍圖，據台南市政府交通局於今年五月份提供給陳昆和的資料可得知，市府現有捷運計畫，銜接至善化區的深綠捷運線，被列為最後一階段施作，南科居民權益顯然遭受嚴重漠視。因此，陳昆和主張，優先建置縱向捷運系統，盡速闢建善化捷運站；加速推動善化車站跨站式改建優化，善用周邊公有地增設停車空間；爭取於善化、麻豆、官田、六甲之間，擇一合適地點增設高鐵站；全力爭取麻豆謝厝寮銜接安定南科之跨曾文溪生活機能大橋，溪北溪南好交通，尖峰時段至少可節省半小時通勤時間。
陳昆和說，他將推動善化分局東南側公園用地加速開發，打造大型優質親子公園與停車場；爭取公立、非營利托嬰、托育與幼兒園免費，並推動立法，明定時程增設公托公幼稚齡專班，讓善化、安定區及在南科就業的年輕爸媽安心生養；南科周遭工業區之整合，將傳統產業輔導升級，與南科及相關產業達成有效垂直供應整合；安定都市計畫區的檢討與整合，推動安定區內闢建大型公園設施及停車場；合理解編水源保護區，增加可供建築以及積極發揮經濟效率之土地；落實推動蓄洪整治工程，改善汛期水患，推動山上區成為南科花園。
許又仁前議員、蘇友利總會長也強調，現任立委自關廟空降至第二選區，5年來無心於在地，呼籲鄉親一定要睜大眼睛，票投陳昆和，地方才能夠進步、翻轉。