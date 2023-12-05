個資保護委員會籌備處揭牌　陳建仁：奠定個資保護重要里程碑

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陳建仁指出，總統蔡英文總今年5月公布《個人資料保護法》修正案，明定「個資保護委員會」為該法主管機關，而籌備處負責推動該委員會籌設事項的總體規劃、研擬組織法規、修訂個資保護法規、規劃公務與非公務機關個人資料保護事務監督、查核、通報、陳情等相關機制，以及規劃推動並執行個資保護相關教育訓練、宣導與人才培育等工作。
陳建仁強調，日本與韓國等鄰近國家，都已陸續設置個資保護獨立監督機關，期盼籌備處儘速推動建置個人資料保護委員會的法制主管機關，以完足《憲法》對人民「資訊隱私權」的保障，並奠定國家數位貿易發展的重要基礎。
陳建仁表示，因應數位經濟時代，個資保護是刻不容緩的國際共識，如何在「強化個人資料保護制度」及「資料保護與資料流通」間取得平衡，也是國際討論的重要議題。例如衛生福利部推動的「台灣健康雲」，即以資訊安全及保護個人資料為前提，規劃健康資料回歸民眾整合及應用，並進一步提供醫療院所、衛生機構、健康服務提供者等互相合作，以利疾病診斷、治療及評估，透過上述整合性運用來提高醫療健康水平。
陳建仁也感謝行政院秘書長李孟諺、國發會主委龔明鑫與政委羅秉成帶領所有行政團隊通力合作，以及行政院人事行政總處人事長蘇俊榮對個資保護委員會籌備處組織員額的支持，讓籌備處能夠在今日順利揭牌。目前籌備處預算員額為36名，編制員額共89名，相信在大家共同努力下，將能整合各部會力量，強化及落實個資保護相關工作，全力維護民眾個資權益，讓台灣的個資保護符合國際水準。