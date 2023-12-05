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個資保護委員會籌備處揭牌　陳建仁：奠定個資保護重要里程碑

▲陳建仁今日出席個資保護委員會籌備處揭牌，致詞時表示是奠定個資保護重要里程碑。（圖／行政院提供）
▲陳建仁今日出席個資保護委員會籌備處揭牌，致詞時表示是奠定個資保護重要里程碑。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

行政院長陳建仁今（5）日出席「個人資料保護委員會籌備處」揭牌典禮，致詞時表示，今天是國家人權行動邁出第一步的重要時刻，也是台灣推動個資保護重要的里程碑，籌備處負責推動個資保護委員會籌設事項的總體規劃、研擬組織法規、修訂個資保護法規、規劃公務與非公務機關個資保護事務監督、查核、通報、陳情等相關機制，以及規劃推動並執行個資保護相關教育訓練、宣導與人才培育等工作，期許籌備處儘速推動建置個資保護委員會的法制主管機關，讓台灣個資保護符合國際水準。

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陳建仁表示，今日是見證國家人權行動邁出第一步的重要時刻，同時也為台灣推動個資保護立下重要里程碑，展現政府對國人資訊隱私權的重視，以及推動個資保護的決心。行政院去年公布台灣首部「國家人權行動計畫（2022至2024年）」時，就已將「設置獨立隱私專責機關」列入計畫項目；另為回應去年8月憲法法庭判決所指出「政府對個資隱私權保障不足，應有個資保護獨立監督機制」，經行政院多方討論後，認為設立獨立監督機制是最佳方法，因此於今年3月行政院會通過設置個資保護獨立監督機關。

陳建仁指出，總統蔡英文總今年5月公布《個人資料保護法》修正案，明定「個資保護委員會」為該法主管機關，而籌備處負責推動該委員會籌設事項的總體規劃、研擬組織法規、修訂個資保護法規、規劃公務與非公務機關個人資料保護事務監督、查核、通報、陳情等相關機制，以及規劃推動並執行個資保護相關教育訓練、宣導與人才培育等工作。

陳建仁強調，日本與韓國等鄰近國家，都已陸續設置個資保護獨立監督機關，期盼籌備處儘速推動建置個人資料保護委員會的法制主管機關，以完足《憲法》對人民「資訊隱私權」的保障，並奠定國家數位貿易發展的重要基礎。

陳建仁表示，因應數位經濟時代，個資保護是刻不容緩的國際共識，如何在「強化個人資料保護制度」及「資料保護與資料流通」間取得平衡，也是國際討論的重要議題。例如衛生福利部推動的「台灣健康雲」，即以資訊安全及保護個人資料為前提，規劃健康資料回歸民眾整合及應用，並進一步提供醫療院所、衛生機構、健康服務提供者等互相合作，以利疾病診斷、治療及評估，透過上述整合性運用來提高醫療健康水平。

陳建仁也感謝行政院秘書長李孟諺、國發會主委龔明鑫與政委羅秉成帶領所有行政團隊通力合作，以及行政院人事行政總處人事長蘇俊榮對個資保護委員會籌備處組織員額的支持，讓籌備處能夠在今日順利揭牌。目前籌備處預算員額為36名，編制員額共89名，相信在大家共同努力下，將能整合各部會力量，強化及落實個資保護相關工作，全力維護民眾個資權益，讓台灣的個資保護符合國際水準。

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