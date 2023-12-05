周湯豪確定台中跨年壓軸！「金曲2王1后」台北場首同台拚收視高點

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台中跨年已公布重量級卡司，包含大馬創作鬼才「黃明志」、稱霸三金的創作才子「盧廣仲」、聽團仔最愛的「宇宙人」、「美秀集團」及「芒果醬Mango Jump」，號稱全台最強卡司。主辦單位表示，將陸續公布南北巨蛋等級卡司及超級國際藝人，保證6小時節目毫無冷場，晚會由三立電視、群健電視及台視聯合製播，陪伴樂迷迎向嶄新的2024。
由台北市政府觀光傳播局主辦的「2024台北最High新年城」，今（5）日宣布「金曲2王1后」徐佳瑩、HUSH及Matzka將首度同台合演。觀傳局表示，今年台北跨年除了有全台最精采的卡司，在安排上也別具巧思。其中，金曲歌后徐佳瑩、歌王HUSH及Matzka，不但各自為台北準備獨一無二的表演內容，更將首次攜手公開合演，在台北的跨年舞台上激盪出絢爛的火花。
此外，「影視御用金曲樂團」麋先生，近幾年為熱播劇集《華燈初上》、《模仿犯》到電影《素還真》、《周處除三害》等製作的音樂，每每成為熱門話題，首度站上台北跨年舞台的他們，這次準備用最熱血的麋式搖滾風格，精采呈現影視金曲串燒。
觀傳局提到，今年擔任跨年前期活動大使，搭乘台北市雙層觀光巴士快閃十二行政區的IT BOYZ，跨年當天也將與原住民A Cappella美聲團體「歐開合唱團」，攜手獻唱＜We Can Fight＞。歐開合唱團曾獲多項國內外獎項，包含金曲獎及有「A Cappella界葛萊美獎」之稱的美國CARA獎，將藉由歌詞「關鍵時刻有我在」，傳遞愛無限隨時都在的溫暖精神，期許為寒冷的跨年夜帶來充滿溫暖的祝福。
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