統神、Toyz正面互噴！電競大賞被罵「找毒販頒獎」　主辦方道歉了

周湯豪確定台中跨年壓軸！「金曲2王1后」台北場首同台拚收視高點

▲歌手周湯豪確定擔任2024台中水湳跨年晚會壓軸，力拚台北最High新年城的「金曲2王1后」，角逐跨年收視最高點。（圖／台中市政府提供）
▲歌手周湯豪確定擔任2024台中水湳跨年晚會壓軸，力拚台北最High新年城的「金曲2王1后」，角逐跨年收視最高點。（圖／台中市政府提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

「2024台中水湳跨年晚會」今（5）日公布跨年夜重磅獨家壓軸，由「全能天王」周湯豪擔綱，將展現潮流icon的舞台魅力，屆時將一連飆唱多首好歌勢必掀起跨年夜高潮；「2024台北最High新年城」則宣布請來徐佳瑩、HUSH、Matzka演出，而且也是「金曲2王1后」首度同台，有望拚出跨年收視最高點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年周湯豪二度受邀到台中跨年鎮場，對全台最大戶外場地水湳中央公園並不陌生，卻也為此燒腦籌備，誓言祭出驚喜內容寵愛台中的朋友們。周湯豪還偷偷暗示，「這次歌單滿特別的，會演唱平常沒有表演的歌曲、只有在演唱會才聽得到的歌曲。」加上粉絲喜歡的經典歌曲，當晚肯定是必唱的，今年全新編曲，舞群陣仗超大，要把專屬他的音樂和熱情分享給台下及電視機前觀眾，「今年很開心可以回到台中獨家演出，相信對於2024一定是很棒的開始。」

台中跨年已公布重量級卡司，包含大馬創作鬼才「黃明志」、稱霸三金的創作才子「盧廣仲」、聽團仔最愛的「宇宙人」、「美秀集團」及「芒果醬Mango Jump」，號稱全台最強卡司。主辦單位表示，將陸續公布南北巨蛋等級卡司及超級國際藝人，保證6小時節目毫無冷場，晚會由三立電視、群健電視及台視聯合製播，陪伴樂迷迎向嶄新的2024。

▲2024台中水湳卡司。（圖／台中市政府提供）
▲Ozone今年為台中水湳跨年晚會演出。（圖／台中市政府提供）
由台北市政府觀光傳播局主辦的「2024台北最High新年城」，今（5）日宣布「金曲2王1后」徐佳瑩、HUSH及Matzka將首度同台合演。觀傳局表示，今年台北跨年除了有全台最精采的卡司，在安排上也別具巧思。其中，金曲歌后徐佳瑩、歌王HUSH及Matzka，不但各自為台北準備獨一無二的表演內容，更將首次攜手公開合演，在台北的跨年舞台上激盪出絢爛的火花。

此外，「影視御用金曲樂團」麋先生，近幾年為熱播劇集《華燈初上》、《模仿犯》到電影《素還真》、《周處除三害》等製作的音樂，每每成為熱門話題，首度站上台北跨年舞台的他們，這次準備用最熱血的麋式搖滾風格，精采呈現影視金曲串燒。

觀傳局提到，今年擔任跨年前期活動大使，搭乘台北市雙層觀光巴士快閃十二行政區的IT BOYZ，跨年當天也將與原住民A Cappella美聲團體「歐開合唱團」，攜手獻唱＜We Can Fight＞。歐開合唱團曾獲多項國內外獎項，包含金曲獎及有「A Cappella界葛萊美獎」之稱的美國CARA獎，將藉由歌詞「關鍵時刻有我在」，傳遞愛無限隨時都在的溫暖精神，期許為寒冷的跨年夜帶來充滿溫暖的祝福。

▲IT BOYZ為台北2024跨年表演。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）
▲IT BOYZ將攜手「歐開合唱團」為2024台北最High新年城演出。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

12月熱唱／五月天、羅志祥陪粉絲跨年！林宥嘉、熱狗攻蛋開唱

12月追星／YOASOBI先來台灣暖暖身　月底跨年還有「更大咖韓星」

高雄跨年16組卡司曝光　玖壹壹、韋禮安、Ozone接力嗨翻夢時代

高雄跨年卡司曝光　玖壹壹、滅火器接力唱跨年秒變音樂祭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞