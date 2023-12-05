穆迪下修中國信評展望！人民幣貶幅擴大 亞幣恐被拖累
新台幣兌美元今（5）日收貶在31.493元，不過，國際信用評等機構穆迪（Moody's）調降中國政府信用評等展望至「負面」，人民幣兌美元貶幅擴大，市場也關注包括新台幣在內的亞洲主要貨幣是否會受到拖累？外匯專家李其展今（5）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，人民幣貶值壓力會增加，亞幣升值力道會放緩，新台幣有可能明日進一步貶破31.5元，但要再貶破31.6元的機率不高。
記者顏真真／台北報導
穆迪在聲明中指出，將中國信評展望調降至「負面」，反映了越來越多的證據顯示，當局將必須對債台高築的地方政府和國營企業提供金援，進而對中國中央政府的財政、經濟和制度體質構成廣泛的風險，信評展望的調整也反映了中國中期經濟成長的結構性和持續性下滑，還有目前正在瘦身的房地產產業有關的風險增加。
在穆迪下修中國信評展望負向後，人民幣貶幅也擴大，一度來到7.1595兌1美元，這是否也會拖累其他亞幣的表現？對此，外匯專家李其展表示，這算間接影響，只能說中國壞消息一波接一波，對外資是沈重大擊，進一步降低外資對中國經濟的信心，因此，人民幣貶值壓力會大點。至於對亞幣的影響，可能讓升值力道放緩，這幾天新台幣也稍徵拉回來，今日收31.493元。
至於新台幣明日是否會貶破31.5元？李其展認為，有這可能，但央行今日公布外匯存底也坦言，為維持外匯市場秩序，有進場調節，即買很多美元在阻升新台幣，若正常能量釋放，新台幣會更強，因此，他覺得新台幣要貶破31.6元的機會不高，除非股市崩跌。