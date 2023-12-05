高資產族群海外佈局掀風潮 疫後美國置產成長50%

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綜觀美國房市，專家觀察到貝爾維尤地區房價表現相當亮眼，該地區2023上半年房價，中位數上漲16％超越紐約曼哈頓，達到145萬美元。此外，貝爾維尤學區排名全美前三，以菁英優學作為教育優勢，一房月租金中位數來到2,435美元。城市科技業平均年薪全美第二，宜居城市全美名列前十名。
此外，全美房屋供應偏低，Bellevue 更只有 1.1 個月的供應量，低於全美 1.81 個月平均水平。低房屋供應和不斷增長的人口結合在一起，對市場產生了影響：Bellevue 的人口在10年人口普查報告增長了24%。而房屋利率則在全國范圍內抑制著房屋庫存，難以滿足需求。由於低利率，許多人不願意放棄低抵押利率，這進一步壓制了庫存。
另外值得一提的是紐約，不僅是美國第一大經濟城市，許多家長也看好紐約優質的教育環境，紐約坐擁哥倫比亞大學、紐約大學、紐約理工大學、朱里亞學院、曼哈頓音樂學院、帕森斯設計學院等名校，吸引不少家長提前幫孩子做好未來佈局，選擇紐約置產「以房養學」。
曾意婷分析，目前紐約一房新大樓租金高達4000美元以上，家長為小孩在紐約購置一房一廳，總價約落在80到100萬美金，與台北市房價相去不遠，租金卻是台北數倍，在紐約購屋，不僅可放心讓孩子住在優質區域，孩子畢業後，家長也有資本利得空間可以期待。對於有閒置資產的投資者，也可作為資產配置的考量。
如何在對的時間買「對」標的，是有意海外佈局的高資產族群最在意的。12月18日（一）於台北君品酒店、12月19日（二）台中全國大飯店舉行「FUNWOO德載國際不動產美國房產與夏令營講座」，執行長曾意婷將分享當前西雅圖、紐約房產趨勢，及實際操作等議題，歡迎報名參加。