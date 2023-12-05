打造一站式金融服務生態圈 永豐金「大戶投」將投資深化為日常

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永豐金證券總經理張李章隆表示，過去的證券商所使用的投資工具幾乎都著重在交易，但數位投資環境已經是趨勢，產業走向較著重數位化。為實現全面投資體驗的沈浸式環境，永豐金積極推動數位轉型，這是僅有數位科技才能實現的目標，這也是永豐金區別於其他投資平台的重要特點；近年來永豐金新開戶已有 50 萬戶，相信未來會有越來越多人加入永豐金的行列。
以「大戶投」APP 為主界面，經營「豐雲學堂」知識服務平台為業界首創，以文字及影音將投資知識「聚」集在雲端，讓投資人隨時隨地觀看，2023 年內容瀏覽次數突破千萬大關；而廣受投資人喜愛的豐存股台美雙市場存股、以及新推出的小額海外債投資，運用基本面及大數據分析，為投資人「挑」選出最適商品上架交易平台，目前存股標的已達 349 檔，海外債標的 134 檔，其中小額債交易只要 2000 美元。
另外，永豐金證券在 2023 年推出全新「申購便利通」服務，為國內券商空前之舉，單檔 IPO 新股抽籤申購在 40 萬元內，投資人遇到資金需調度，可透過此功能暫時從銀行借貸資金，成本利息計算從申購截止日到還款退款日為止。
張李章隆指出，根據內部用戶研究顯示，投資人最常見的 5 大投資痛點分別是「對於金融商品不熟悉不敢投資」、「可投資資金不足」、「沒時間研究股票」、「對於選股沒有頭緒」、「因忙碌忘記買賣時間點」；因此，永豐金證券從客戶視角描繪出投資人旅程，運用數位及智能工具，建構 5 大理財場景「聚」集知識、「挑」選商品、「精」明決策、快「速」交易以及看「顧」資產。
永豐金證券表示，針對投資人不會選股或忙碌忘記買賣進出場的痛點，以智能技術彙整國內外總經、大盤及個股趨勢走向，以個人化盤前智慧解析提供投資人「精」明決策與快「速」交易。除了交易型大戶投APP，2023年新推出財富管理大戶豐APP統整客戶從台股、複委託、國內外期權、基金、債券、結構型與現金管理型商品七大資產，展現頂級一站式資產總覽強大功能，同時串接所有交易平台，無須重新登入，一目瞭然投資部位損益，讓資產得到妥善照「顧」。
張李章隆表示，我們不擔心與同業比較，對於內容的呈現和精準的投資議，絕對有信心，現在應該是領先同業的局面；對於未來的期許，永豐金證券在市場的排名約 4～5 名，市占約 5%，希望未來在第三方配合上多方合作，累積到一個量，影響就會出來，投資人無時無刻都會用到大戶投 APP。