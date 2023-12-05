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PISA出爐！OECD國家平均退步　台生疫情中逆勢成長、數學全球第3

▲經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的「國際學生能力評量計畫」（PISA）今（5）日發布國際報告和評比結果，台灣學生在疫情中逆勢成長、數學全球第3。（圖／台師大提供）
▲經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的「國際學生能力評量計畫」（PISA）今（5）日發布國際報告和評比結果，台灣學生在疫情中逆勢成長、數學全球第3。（圖／台師大提供）

記者李琦瑋／台北報導

我國教育部與經濟合作暨發展組織（OECD）今（5）日同步公佈2022年的「國際學生能力評量計畫」（PISA）報告評比結果，這是台灣第6次參與評比。受到疫情影響，OECD國家皆出現歷年最低表現，僅台灣、日本、韓國、立陶宛並列具備韌性的教育體系，台灣本次測驗在數學、閱讀、科學素養3方面均較2018年進步，分別排名第3名、第5名、第4名。

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PISA旨在評估不同國家15歲在學學生的數學、閱讀及科學素養，以評估他們應對社會變動的能力，即所謂的真實生活素養。我國自2006年參與施測，2022年是第6度參與。

本次共有81個國家及經濟體參與，以數學為主測領域，閱讀、科學為輔測領域，台灣學生的數學素養平均達547分、閱讀素養平均515分、科學素養平均537分，較2018表現分別進步16分、12分、21分；本次數學排名第3名（2018排名第5），閱讀排名第5名（2018排名第17），科學排名第4名（2018排名第10），皆為PISA評量數位化（PISA 2015）以來的最佳表現。 

台師大研究團隊指出，因全球COVID-19影響，PISA原訂於2021正式施測遞延至2022，並更名PISA 2022，正式施測期間為2022年4月11日至5月27日，台灣PISA 2022正式施測樣本共計182所學校、施測近6000名學生。

台師大研究團隊表示，PISA 2022 OECD國家的平均分數分別為數學472分、閱讀476分、科學485分，與2018年相比，OECD國家平均分數分別下降了17分、11分和4分，皆為歷年來的最低表現，顯見，COVID-19疫情對全球教育體系造成極大衝擊。

台師大研究團隊提到，然而，OECD國際報告指出，在參與PISA 2022的81個國家／經濟體中，僅台灣、日本、韓國、立陶宛並列具備韌性的教育體系。這4個國家在學生數學素養表現、數學教育機會均等程度、幸福感三向度，表現皆與OECD平均值相當或更高；且在2018年至2022年間，這4國在這些向度的表現呈現持平或是進步趨勢。 

本次我國高表現學生自2018年的23.2%提升至31.7%，高表現學生比例僅次於新加坡的41%，為世界第2；而我國低表現學生佔14.6%，根據OECD國際報告，數學素養未達水準2的學生比例不超過15%，代表該國或經濟體學生的數學基本能力普遍達到基礎水準（Basic Proficiency）。PISA 2022僅我國、愛沙尼亞、香港、日本、澳門和新加坡，達到此門檻。

教育部指出，PISA強調對教育機會均等議題的關注，台灣學生社經地位解釋數學表現變異的百分比由17.9%下降至15.7%，教育機會均等程度從低於OECD平均進步至與OECD平均值相當；台灣整體校際變異比例由2012年的42%下降至2022年的38%，顯示學校間的差異呈現縮小趨勢；台灣學生的數學素養平均表現中，女生得分為544分，而男生為550分，性別差異小於OECD平均水準，皆呈現我國教育機會均等指標逐步改善。

教育部及台師大研究團隊認為，台灣學生在學習上並未受到疫情的不利影響，反而在疫情催化下，學習環境成功導入數位模式。這歸功於第一線教師快速應對疫情，成功實施遠距教學，實現「停課不停學」的目標；此外，我國多年來在數位學習和網路教育相關研究展現卓越的學術量能，不僅在理論研究上有所建樹，更在實務層面深耕不懈，多元化數位學習資源的開發應用與遠距教學的普及，學生逐漸熟悉電腦化評量模式，使得測驗結果更真實地反映台灣學生的實際表現。 

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