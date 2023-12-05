央行阻升3因素助攻！11月外匯存底終結連3降 並創逾1年最大增量
中央銀行 （5）日公布今（2023）年11月底外匯存底有5675.17億美元，較10月底大增64.38億美元，不僅終結連3降，更改寫歷史新高，並創1年來最大增量，央行也坦言，除了投資運用孳息收益進帳、美元轉弱，為穩定匯市也有進場買匯調節。
記者顏真真／台北報導
央行外匯局長蔡烱民指出，由於美國經濟數據表現轉弱，市場認為聯準會年底前不會再升息，甚至明年6月左右可能降息，美元明顯走弱，美債殖利率同步下跌，多數貨幣兌美元都呈現升值，其中英鎊4.56%、澳幣4.54%「升」勢最猛，新台幣也升值3.71%，歐元3.59%，就連今年相對弱勢的日圓也漲了1.91%。
也因為外資熱錢來得又急又猛，並回補台股，也推動新台幣大幅升值，蔡烱民指出外資11月淨匯入約80億美元，買超台股逾新台幣2000億元，顯示熱錢就是進來買台股而11月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6051億美元，約當外匯存底升抵107%。
雖然新台幣11月狂升3.71%，不過，他表示，其實去年11月，新台幣也強勁升值，央行亦有進場調節，外匯存底單月大增94.09億美元，若與之前相比，今年11月就不是特別大。
不過，近期市場對聯準會降息預期轉濃，蔡烱民認為，主要是市場認為聯準會將在明年5、6月降息，但也可能隨著美國經濟、通膨數據不斷調整，後續仍要聚焦美國明年經濟表現。