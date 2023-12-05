台南都發局實現宜居城市願景 多元推動住宅政策

台南市政府都市發展局今(5)日發表112年度的重要施政成果，主要有南科三期擴建計畫、台南公宅興建，以及社會住宅包租代管等多方面的業務，會中強調，積極支持各項國家和市政的重大建設，並制定最適合都市發展和成長管理的計劃，努力解決憲章都市計畫的問題，這份成果將與全體台南市民共享。
記者張振興/台南報導
都發局長徐中強發示，南科三期擴建計畫是112年度的主要項目之一，都發局已積極配合行政院核定南科三期計畫，並進行都市計畫的變更，於112年6月正式公告發布實施。未來，在佔地84.5公頃的南科三期基地，將引進半導體、智慧機械、智慧生醫療、通訊及電腦週邊、研發創新中心等產業，預計可創造約392億元的年產值和4900個就業機會，實現產業和地方的共榮共生，同時與國際接軌的目標。
徐中強指出，都發局在南科三期擴建計畫的基礎上，積極進行南科ABCDENO都市計畫，面積約430公頃，並計劃啟動第二個任務工作。同時，已完成善化區通檢任務下發、辦理安定區通檢任務、新城區整開區任務及重製案（總計約1,211公頃），同步推動南科特定區F、G、I區等開發區塊，面積約136公頃，逐步強化大南科的永續發展。
在提供市民優質居住環境方面，都發局強調積極推動只租不售的台南公宅計畫。目前，全市在建和規劃中的台南公宅約有8138戶，透過都更容積獎勵可免費取得約1264戶，另外還可取得公設用地7.75公頃，並完成公設開闢，總計透過公辦都更容積獎勵，節省市府約200億元的公帑。
此外，都發局推動社會住宅包租代管計畫，委託專業租賃業者開發民間空屋，再出租給所得以下的市民，同時提供補助費用及租金補貼給房東和房客，以降低本市空屋率，同時解決部分租屋需求。自107年開辦至今，總計縣市版及公會版已匹配逾6000件，其中縣市版第三期計劃畫執行率高達96.6%，取得卓越成果。