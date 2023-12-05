五月天被控假唱元兇只想蹭！「檢舉達人」麥田農夫也找蕭亞軒麻煩
天團「五月天」遭中國音樂鑑定網紅「麥田農夫」評論演唱會有部分假唱，加上音樂博主「聲理學」向上海消保委提出檢舉，官方表態展開調查。麥田農夫半年內指控了20多位歌手假唱，像是蕭亞軒、吳莫愁都名列其中，但他也不掩飾自己的行為「為了蹭熱度」。
記者蔡依庭／綜合報導
根據中國媒體《紅星新聞》報導，「麥田農夫」本身是位吉他手，透過粉絲提供五月天11月16日上海演唱會的音檔，透過軟體進行分析，音準極穩定被認為是假唱，他認為：「人的嗓子不是機器 ，不可能一首歌的每個音都特別地準。」
沒人料到「五月天被爆假唱」會鬧得如此大，話題延續至今，隨即而來麥田農夫的來歷也被起底。他在影音平台BiliBili自我介紹寫「拍照片的吉他手」。他其實沒有個人作品，帳號原本發表翻彈演奏影片，但是播放量只有數百，後來有贊助後，突然在2月時候改變影片方向，由營銷公司提供改編軟體，鑑別真唱假唱的影片，播放量瞬間飆升至數十萬。
但有網友很氣，認為軟體是假的，直指他單純只是為了蹭流量，批評他「會彈吉他，但是彈得不好，樂隊沒人要，酒吧助演的飯碗都沒保住」，音樂路相當淒慘。
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