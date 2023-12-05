大林蒲鄉親歡喜搬新厝　陳其邁：將採先造鎮後遷村進行

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行政院4日核定經濟部新材料循環產業園區設置計畫，其中800億元經費專用於大林蒲遷村，經費由2019年的589.81億元再增加210億元，主要為提高地上物全新重建價格補償費，不增加居民遷村負擔、放寬土地1坪換1坪資格增加的費用、提高搬遷期間房租津貼、新增協力造屋方案及無自有住宅者安置輔助等費用。
陳其邁今天在記者會中表示，大林蒲遷村是他最重要的市政之一，上任至今已在當地舉辦過4次說明會，每場都親自到場與鄉親面對面溝通，從而瞭解鄉親對遷村的期待。
其中在原有承諾的私有住商區土地一坪換一坪、建物全新重建價格補償，及私有非住商區土地採市價1.4倍加成補償等條件不變外，此次再增加210億元，主要用於調升地上物全新重建價格補償費，預估平均約提高50％、增發每棟建物30萬元促進搬遷獎勵金、新增協力造屋方案等。
除了保障有房地的地主權益外，遷村安置計畫也提供無自有住宅的大林蒲鄉親安置輔助措施，以減輕租屋負擔。市府除請內政部提高大林蒲專案社會住宅數量，從年初的500戶增加到2000戶外，還提供租金補貼；無房地的鄉親可選擇入住大林蒲專案社宅，關懷戶3年免租金，一般戶2年免租金，或選擇領取10萬元津貼至他處租屋，確保大林蒲居民於遷村過程都能有溫暖住所。
陳其邁強調，政府是以「先造鎮後遷村」的理念來辦理大林蒲遷村。民眾有先建後遷需求者，市府已規劃相關作法，並搭配由市府主導的「協力造屋」方案，與高雄市建築師公會合作，協助民眾自建房屋。有自建困難的民眾也可由市府協助代辦代建，讓居民不需要為了興建房屋忙碌奔波，安心建造自己的房屋。
安置地目前公共設施已經相當完善，設有社區公園、市場、學校、圖書館、日照中心、托嬰中心等，診所、便利商店應有盡有，鄰近鳳山醫院、小港醫院，每個街廓均面臨10米以上的道路，讓居民們選到的土地都是基地方正、鄰接大馬路的環境，未來還會新建學校、社區公園、活動中心與市場等，配合周邊既有的濕地公園、衛武營公園打造優質居住的環境。
遷村啟動前，衛生局也已規劃「大林蒲及鳳鼻頭地區居民全人健康照護專案」，特別提供當地民眾肺癌及BC肝檢查、成人與老人健檢、四癌篩檢等社區整合式篩檢服務，自105年迄今(11月底)已5,996人次接受肺癌篩檢，逾1萬3千人接受健康篩檢服務。此外開辦多元健康促進課程，並設立健康促進站，由醫師、藥師及營養師駐點檢查及諮詢。