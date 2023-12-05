亞錦賽／打爆巴勒斯坦大谷！中華隊6局19：0提前扣倒奪分組第一

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2局上，林辰勳安打上壘，並成功盜上二壘，拿莫伊漾擊出二壘安打，接著邱智呈選到保送，在滿壘情況下，陳孝成在一壘遭刺殺，但仍送回三壘跑者，隨後巴勒斯坦失誤再送1分，中華隊擴大至5分領先。
3局上，中華隊攻佔滿壘，林靖凱穿越安打打回2分，接著林辰勳二壘滾地球出局，三壘跑者陳文杰回本壘攻下球隊第8分，隨後巴勒斯坦Adam Musa遭遇亂流，先是觸身球又是保送，加上劉基鴻安打補刀，以及代跑李亦崴趁暴投得分，該局中華隊攻下8分大局，以12：0大幅領先。
4局上，巴勒斯坦兩次失誤，該局中華隊進帳2分。4局下，Charles Haddad掃出三壘安打，讓中華隊完全比賽破功， 全場觀眾掌聲如雷。在連續4局得分之後，中華隊5局上首度得分掛蛋，游擊手Yunis Haleem更上演五星級美技接殺。
6局上，宋晟睿觸身球上壘後，李亦崴擊出長打帶有1分打點，達成扣倒標準，隨後他趁著暴投得分，該局中華隊又攻下5分大局，最終就以19分之差提前結束比賽。
巴勒斯坦版大谷翔平「二刀流」Yunis Haleem今日主投2局被敲5安打失掉5分（4分責失），被廖健富轟了一發兩分砲，投出3次三振和1次保送，承擔本場比賽敗投。
此戰中華隊先發張景淯3局送出7次三振，伍祐城投1局被擊出一支長打，投出2次三振，曾仁和1局無失分，李子強主投1局送出3K成功關門。
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