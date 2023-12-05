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遊日注意！京都著手禁止「大件行李上公車」　為緩解交通混雜問題

▲為緩解當地公車人潮，京都市巴士「禁止攜帶大件行李上車」。（圖／翻攝自京都市交通局）
▲為緩解當地公車人潮，京都市巴士「禁止攜帶大件行李上車」。（圖／翻攝自京都市交通局）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本京都一直以來都受到全球遊客歡迎，今年更在美國知名旅遊雜誌《漫旅Travel+Leisure》的讀者評選當中，獲得2023年全球最佳旅遊城市排行榜第三名。但隨著外國觀光客回流，當地人時常因為觀光人潮「搭不上公車」，近來京都市巴士直接在公車貼上「禁止攜帶大件行李上車」標誌，希望藉此緩解交通問題。

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根據《J-CASTニュース》報導，近來有日本網友在社群平台X（舊為推特）上分享了一張公車照片，顯示車窗上貼著一個畫有行李以及禁止圖案的貼紙，並寫上了「請勿攜帶大件行李上車」，貼紙除了日文以外，還標示了英文以及中文。

網友在貼文中猜測，會貼上這個標示，是因為常常有外國遊客攜帶大型行李上公車，才會出此告示。該貼文後續獲得5000次讚，並且在網路上廣為流傳。

據了解，隨著觀光人潮湧進京都市，不少人都會選擇公車來當作前往景點的交通工具，但大量遊客讓當地人不禁抱怨公車擁擠問題，還有遊客會攜帶「大型行李」上車，導致位置更加限縮，也讓當地人難以搭上公車。

京都市交通局運輸課向《J-CASTニュース》表示，已經在11月28日至12月4日這段期間，依序在約莫800輛、不包括小型公車在內的城市公車貼上了「禁止攜帶大型行李上車」的貼紙。

京都市交通局運輸課舉例指出，若是有5名外國旅客攜帶著行李搭乘公車，就足以讓車內變得十分擁擠。不僅會讓乘客搭不上公車，行李箱也可能撞到其他乘客，因而發生爭執。「我們接獲有旅客表示，因為行李太多而搭不上公車。在疫情之前，這並不是太大的問題，但現在入境需求大幅恢復，也出現失禮的狀況，因此決定要求旅客盡可能不要攜帶行李上車。」

雖然網路上也有聲音認為，可以針對攜帶大型行李的旅客另外酌收費用，但據道路運輸法等相關規定，是難以執行的。有網友表示，自從「禁止攜帶大型行李上車」貼紙貼在公車上後，將行李帶上車的狀況就減少了，顯示出這項舉措正在發揮作用。

而京都市為了提倡「空手觀光」，早在8月時推出了寄送行李的服務。可以在京都站寄存行李時，選擇請負責業者幫忙將行李送至住宿處，行李寄存的費用為1000日圓（約台幣209元），若要送至住宿處則是1300日圓（約台幣271元），目前共有四家業者與京都市合作。

另外，為了因應紅葉季，京都在11月18日至12月3日這段期間的周六日及假日，也設置了臨時行李寄存處，同時也提供寄存以及運送到住宿處的服務，費用為1500日圓（約台幣313元）。

京都市已經今年9月時停賣京都「巴士一日券」，並且將於明年3月底正式廢除，未來將主打「地下鐵、巴士一日券」，盼能讓觀光客多搭乘地下鐵移動，避免與在地人潮衝突。

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