關注國際商工校地　郭倍宏提結合教育長照打造多元化社宅

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郭倍宏競總指出，由於少子化風潮導致國際商工招生不力而停辦，更因人口嚴重老化、外流而少了一席市議員。所以欲振興此區的重大關鍵之一就與這塊市府地的規劃息息相關。因此提出三項具體的可行性建議包括作為社會住宅及青年住宅用地、整合高師大部分長照學系(成人教育研究所、諮商心理與復健諮商研究所、高齡服務事業與人力發展學程、體育系)，結合成為多元性社宅，提供長輩體健及諮詢服務。
另外，就是結合輕軌的「大眾運輸導向的開發TOD」設計，規劃部分作為住商混和區，除了增額容積外，更作為「高層住宅，低層賣場」複合型住宅，提升政府與民間共創社宅之吸引力。
郭倍宏競總也說，高雄市政府過去五年賣了近13萬坪的土地，占全台政府售地比率26.3%，即是高市府作主賣地，建商高價搶標的現況，更造成高雄大學特區在11年間，房價漲幅高達323%的事實。他們也舉例指出，文化中心鄰近的「四維師苑」國宅，屋齡41年，由於地段好加上明星學區加持，更成為高雄單價最貴的「國宅」。
由於社會住宅的標案經常無利可圖，導致許多案子都陷入多次流標且無人敢標的窘境，郭倍宏競總表示，郭倍宏有執行高達17個社會住宅專案的經驗，甚至最後還有央託郭倍宏伸出援手幫忙。所以針對社會住宅的規劃與興建，相信不僅第六選區，就連全國其他選區之中，也絕對無一位候選人可與郭倍宏相提並論。
郭倍宏競總也特別指出，荷蘭鹿特丹市場大樓就是「住商混合」的成功案例，由荷蘭前衛建築團體MVRDV在鹿特丹設計的住商混合大樓，看起來就像是一個隧道，樓上共228棟，一樓則有超過100家的商店和餐廳，地下室是超級市場和停車場，不但設有1200個車位，還有102棟住宅提供出租使用。另外，紐約、韓國也都有相關案例。
郭倍宏競總也強調，郭倍宏宣布參選至今，從未接受任何財團或建商分毫的政治獻金，所以沒有任何包袱，讓年青人買得起房，提高年青人的收入就是他「疼惜新世代」政見的核心價值與目標，郭倍宏只堅持做對的事，而且勇往直前。