封控前兆？小鵬汽車董事長爆入境上海被抽查核酸檢測

近來中國多種病原呼吸道病例急速攀升，包括流感、新冠肺炎、肺炎黴漿菌（支原體肺炎）、鼻病毒、腺病毒、人類間質肺炎病毒及呼吸道融合病毒（RSV）等7大病毒齊發，醫院人滿為患，就連世衛也要求更詳盡的數據。日前，小鵬汽車董事長何小鵬回中國之際疑似被上海機場要求做核酸抽樣檢查，還稱檢查規定「千奇百怪」。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國近期爆發「多病原」疫情，根據《香港01》報導，小鵬汽車創辦人兼董事長何小鵬上週五返回中國時，疑似被上海機場要求做核酸抽樣檢查，他在個人社群媒體上發文稱「從海外經上海回國，昨天晚上還和海外企業家朋友說從11月開始到國內機場不需要掃碼。今天一下飛機就要求測核酸，而且還是兩根棉籤一起上。」
何小鵬質疑，「問為什麼政策都出了還要檢，回覆這是抽查。嗯，是抽查所有人？就是這些千奇百怪的規定，導致了這麼多好的政策最後達不到效果」，儘管相關言論已經被刪除，但這番發文已經掀起大批討論。
其中有許多中國網友發現包含廣東、四川、福建、陝西、北京等地當天「綠碼」（健康碼）再度出現，同時浙江義烏鼓勵民眾「保存10天以上存糧」等種種官方行為，令不少民眾擔心是否又將回到新冠疫情封控警戒。
報導指出，上海目前入境中國並不需進行核酸檢測，機場方透露「有一種可能性，就是他航班上有明確的個案，所以說海關可能會進行一些檢測。」