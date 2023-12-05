歡唱民歌助選楊瓊櫻 趙少康形容和侯友宜搭配參選：是火坑也要跳
國民黨副總統候選人趙少康今晚到台中，為立委楊瓊櫻助選，他透露自己決定和侯友宜搭配參選「知道是火坑也要跳」，因為兩岸戰雲密佈，他這代過得很好，但下一代怎麼辦？兩岸怎麼辦？民進黨執政他越看越煩惱，決定跳下來改變國家的命運。
記者顏幸如／台中報導
趙少康今（5）日晚間南下台中，出席立委楊瓊瓔后里競總成立及經典民歌演唱會，並與楊瓊櫻合唱「恰似你的溫柔」。小時候在台中長大的他，透露兒時常到后里馬場玩，回到這裡感覺熟悉又溫暖，目前選情很緊張，藍綠勢均力敵，呼籲大家繼續相挺好立委楊瓊櫻。
趙少康說，民進黨執政8年，對內，百姓要什麼就缺什麼；對外，兩岸戰雲密佈。賴清德說他是和平主義者，為何當兵4個月要變一年、國防預算3000億變6000億。這些多出來的錢大家分一分也好，買那些武器不打仗，以後就做廢，又不能不買，這一切都是民進黨造成的！
趙少康說自己主持節目、日子其實過得很好，為什麼要和侯友宜搭配參選，「為我們的國家、下一代，知道是火坑也要跳！」他說自己這一代過得不錯，但下一代怎麼辦？兩岸怎麼辦？不想就沒事，想想會緊張，國家面臨這樣的處境，他必須要跳下來，為生養他的台灣貢獻、讓民進黨下台。