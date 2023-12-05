名家論壇》盧燕俐／存高息ETF不如存台股基金

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「固定領息」，增加被動收入，所能帶來的內心喜悅感，相信很多人都感受過。不過，正如金管會官員所提醒的，「訴求高配息頻率的ETF，可能需承擔較高的配息與交易成本，投資人買進時應一併考量！」
換句話說，年輕族與小資族不見得需要一窩蜂搶進高息ETF，因為就如我長期在這個專欄的呼籲，主動型績優台股基金，透過投研團隊的深入研究，反倒能率先卡位潛力股，賺取比大盤與被動基金ETF更佳利潤。
以今年績效來說，截至11月底，台股主動型基金平均績效高達43％，不僅居境內外各類型基金之冠，前十強的獲利更是亮眼，榜首日盛新台商以101.5％稱王，而第二到第十名，也分別落在88.1％到66.6％之間。
如果再把時間拉長到5年，無論是冠軍野村優質，獲利高達310.15％，或者排名第二到第四的野村積極成長、安聯台灣智慧、統一黑馬，也均繳出270％到250％的成績，皆比同期0056的98％突出許多。
展望2024年，儘管國際金融情勢多變，但台灣半導體實力難以撼動，預估在AI浪潮帶領下，科技型基金應能續強，而近期表現強勁的中小型與上櫃型，伴隨著多頭格局持續向上，績效也有機會跟上。
特別要提醒的是，台股基金波動並不小，尤其在大盤處盤整或回檔時，修正幅度可能超過指數，所以，單筆承作者，務必做好風險控管；定期定額最適合一般存股族，只要選對基金標的，通常長抱3到5年之後，都能累積不錯的成果。
曾有只習慣買ETF的上班族，在聽過我的演講之後，開始加買台股基金，即使定期定額兩年，獲利也將近3成，讓他體會到主動型基金的優勢。至於該如何布局人生第一檔台股基金，有選擇性障礙的人，不妨就從旗艦型基金著手，包括：安聯、統一、野村、復華投信等，皆有代表作，投資人可多加比較，逐步建立基本部位。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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