800億助大林蒲遷村　高市府：不增加負擔、先造鎮後遷村

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陳其邁今日記者會中表示，大林蒲遷村是他最重要的市政之一，上任至今已在當地舉辦過4次說明會，每場都親自到場與鄉親面對面溝通，從而瞭解鄉親對遷村的期待。
他說，除了原本私有住商區土地一坪換一坪的承諾不變外，建築物重建價格也爭取到以今年委託六大公會重新評估的價格補償，比第1次說明會公布的價格平均提高約50%，如果配合拆遷或自行拆遷也有最高20%-25%的拆遷獎勵金。願意在遷村啟動後半年內搬遷的，每間房屋還可以領取30萬元的促進搬遷獎勵金。完整的優惠措施就是要讓鄉親遷村住新房不增加負擔。如果鄉親想要蓋得比原來的建坪多，或使用比較高等級的建材，增加的費用也會提供高銀專案優惠貸款，減輕負擔。
陳其邁強調，政府是以「先造鎮後遷村」的理念來辦理大林蒲遷村。民眾有先建後遷需求者，市府已規劃相關作法，並搭配由市府主導的「協力造屋」方案，與高雄市建築師公會合作，協助民眾自建房屋。有自建困難的民眾也可由市府協助代辦代建，讓居民不需要為了興建房屋忙碌奔波，安心建造自己的房屋。
高市府指出，安置地目前公共設施已經相當完善，設有社區公園、市場、學校、圖書館、日照中心、托嬰中心等，診所、便利商店應有盡有，鄰近鳳山醫院、小港醫院，每個街廓均面臨10米以上的道路，讓居民們選到的土地都是基地方正、鄰接大馬路的環境，未來還會新建學校、社區公園、活動中心與市場等，配合周邊既有的濕地公園、衛武營公園打造優質居住的環境。
高市府強調，大林蒲遷村安置計畫不僅保障房地所有權人財產權，對於居住在大林蒲無自有住宅的鄉親，也增加安置輔助措施，保護其居住生活權。市府爭取內政部提高大林蒲專案社會住宅數量，除了在大林蒲興建750戶外，更提供全市將興建的社宅1,250戶，合計到2,000戶，供符合資格的鄉親租住。本人、配偶、同住父母與子女均無自有住宅者，若選擇入住大林蒲專案社宅，弱勢關懷戶可3年免租金，一般戶2年免租金；如果要自行租屋的，也可以領取每人10萬元津貼，確保所有大林蒲鄉親在遷村過程中都能有溫暖住所。
遷村啟動前，衛生局也已規劃「大林蒲及鳳鼻頭地區居民全人健康照護專案」，特別提供當地民眾肺癌及BC肝檢查、成人與老人健檢、四癌篩檢等社區整合式篩檢服務，自105年迄今（11月底）已5,996人次接受肺癌篩檢，逾1萬3千人接受健康篩檢服務。此外開辦多元健康促進課程，並設立健康促進站，由醫師、藥師及營養師駐點檢查及諮詢。
高市府表示，行政院核定計畫後，市府也將同步啟動遷村方案選擇調查，向鄉親一對一說明安置計畫內容，讓鄉親選擇符合自身需求之方案。