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板凳還沒坐熱！恆大地產董事走人　留1.3兆債務到期未還

▲中國恆大地產集團近2年爆發債務危機，截至10月底，還有高達3013億人民幣債務到期未還。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國恆大地產集團近2年爆發債務危機，截至10月底，還有高達3013億人民幣債務到期未還。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國恆大地產集團近2年爆發債務危機，截至10月底，仍有3013.63億人民幣（約台幣1兆3169億元）的到期債務尚未償還。最新消息指出，恆大地產董事長趙長龍也於11月底卸任，由梁偉康擔任。

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綜合媒體報導，據中國工商查詢平台「天眼查」資料顯示，恆大地產在11月30日發生工商變更，趙長龍卸任董事長，由常務副總裁梁偉康接任。恆大創辦人許家印在2021年8月卸任董事長一職，由趙長龍接任。儘管趙長龍卸任董事長職務，目前其仍為恆大地產法定代表人、總經理。

趙長龍卸任消息一出，「趙長龍卸任恆大地產董事長」登上中國社群平台熱搜榜。有網友表示，「趙長龍本來就是拿來頂包的」、「前赴後繼」、「板凳還沒暖熱乎，又下來了。」

公開資料顯示，梁偉康2003年加入恆大，歷任工程部經理、恆大地產總裁助理、區域公司負責人，目前還擔任恆大房地產集團常務副總裁、中國恆大集團常務副總裁。

恆大集團於上月30日公告稱，截至2023年10月底，恆大集團主要附屬公司恆大地產涉及未能清償的到期債務累計約3013.63億人民幣；發行人逾期商票累計約2059.33億人民幣（約台幣8999萬元）。

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