歐美商用不動產爆雷　金管會：國銀總曝險1100億

美國爆力升息後遺症也出現了，歐美商用不動產辦公室也爆雷，台灣銀行業就踩到雷，傳有逾期情況需展期。對此，金管會今（5）日表示，根據今年6月本國銀行匯報的歐美商辦最新曝險，金額約等值新台幣1100億元，占全體國銀授信總餘額不到0.3%，相對風險可控，金管會也已要求銀行做好4大風險控管措施。
記者顏真真／台北報導
市場傳出本國銀行從去年至今至少8件歐美商辦授信案陸續爆雷，牽連至少4家銀行的紐約、洛杉磯、多倫多、倫敦等分行，目前踩雷的行庫已積極配合管理行或參貸行與借戶協商，主要有3大方式，一是討論展期、二是債權重組、三是出售等新買主，各行庫也陸續提存呆帳、轉銷。
金管會今日表示，有感於歐美商辦的放款風險，今年6月底已要求國銀申報歐美商辦授信概況，並要進行4大風險評估，包括詳實評估當地法令，對借戶整體現金流量的分析，評估借戶是否有充足的償還能力。
另外，對商用不動產審核過程，除優先承作擔保性較好的標的，也要定期評估商用不動產曝險狀況，對產業集中度訂定預警指標啟動風控程序。同時，金管會也要求銀行要落實貸放後的管理。
金管會也強調，根據今年6月請國銀匯報的歐美商辦最新曝險，金額約等值新台幣1100億，占全體國銀的授信總餘額不到0.3%，相對風險可控。