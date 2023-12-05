台大擬設國際政經學院！教師憂獨特性不足　衝擊社科院、管院招生

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但許多校務會議代表擔心排擠現有資源、引入企業影響大學自主等，最終經投票，決議擱置此案。台大今天舉行籌設國際政經學院規劃說明會，約40多人參與，陳文章在會後受訪表示，設立國際政經學院對台大有正向進步，23日的校務會議將再度提案，他會努力說服校務會議代表，支持提案。
陳厚銘指出，國際政經學院規劃成立政治經濟、財金、高階主管教育等3學程，其中財金學程、高階主管教育學程與管理學院財金系以及EMBA名稱相似，所提供課程內容亦大致相同，差別只是用英文授課而已，並没有獨特之處，且目前規劃的課程內容與地緣政治連結度不夠，再加上國際政經學院專任師資員額僅有15位，其餘師資由其他學院教授合聘支援，師資恐不足，種種因素可能對社科院及管理學院相關系所的招生造成衝擊。
陳厚銘建議，學程名稱應有更上位的學程名稱，例如「國際金融與全球治理」學程，未來比較有調整彈性空間；應該以設計思考（Design thinking）的方式重新構思國際政經學院的學程設計，深入訪談或以焦點座談方式，探索符合企業所需的國際政經人才條件與知識。呼籲經營者應該傾聽不同的聲音，要以「自以為非」的精神，而不是「自以為是」，如此才能讓國際政經學院的規劃盡善盡美。
台大研究生協會建議，國際政經學院研擬招收本地生、外籍生各半，但本地生招收占比多一些，才有利育才留才。
另外，清華大學學生議會前議長王致凱呼籲台大，莫蹈清大台北政經學院（TSE）之覆轍，當初清大想招收國際生與頂尖學者，以提升國際排名，但實際這些學者頂多來台講學1學期，並不願久留，無法提供扎實社科訓練，致使辦學與招生陷入困境；原本希望政經學院能帶動科技管理院與人文社會學院，最後卻因專任師資不足，還要跟科技管理學院借調師資開設必修課，對內排擠資源。
關於國際政經學院是否會排擠其他學院招生，陳文章會後受訪提到，國際政經學院研議招收較資深的中高階主管，招生取向上仍有不同；政經學院招收大學部學生，但只開放校內雙主修和輔系，不會和現有院系搶學生；以台大現有的重點科技學院來看，甚至帶動了理學院、工學院、電資學院研究生人數和產學合作計畫經費的成長，相信國際政經學院成立後，對相關學院招生也會有正面效益。
陳文章指出，目前已邀集台積電等7家企業合作，橫跨醫療到半導體領域，相信經費運作上不會有問題，設立國際政經學院對台大有正向的進步，他會努力說服校務會議代表，支持設立國際政經學院的提案。