侯友宜首場大造勢苗栗登場！湧1.5萬人　喊讓台灣成世界客家中心

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侯友宜說，國父孫中山是客家人，更是實施民主自由的領導人，客家人人才輩出，像是望春風、雨夜花就是鄧雨賢的創作，美和中學棒球隊也是客家人徐傍興博士創建，未來所有的好人才都能為國家所用，而客家的傳統文化，一定要不斷延續，侯友宜會讓台灣成為世界客家中心。
「一黨獨大的民進黨該下台」，侯友宜說，民進黨口口聲聲說民主，但8年來民進黨專制、一黨獨大，立法院的法案要過就過、不過就不過，像是揭弊者保護法，民進黨就一拖再拖。這幾年台灣人民痛苦指數10年新高、貧富差距愈來越大，經濟成長率1.42%創14年新低，這樣到日子人民一直在忍，卻始終看不到希望。
侯友宜說，當國家缺疫苗、快篩，口罩，結果小吃店賣快篩、缺蛋出現發國難財，能源政策方面，國際趨勢則是2050年核電提升3倍，但民進黨卻是非核家園、用煤取代核電，這是用人民健康換取電，但是未來產業面臨碳關稅考驗，會造成產業出口競爭大幅衰退。
「侯友宜當總統，解決人民痛苦」，侯友宜說，美國不支持台獨，他當選總統會讓人民遠離戰爭，唯有他喊出反對台獨，兩岸會在對等狀況下溝通，不要戰機要客機，他會承擔保家衛國責任，相信鍾東錦帶領的團隊，與陳超明、邱鎮軍，會讓苗栗起飛、台灣起飛。
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