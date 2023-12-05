五月天遭控假唱燒不停！丁噹被罵完輪到告五人 莫名登上報紙頭條
天團「五月天」近日被爆假唱爭議，所屬「相信音樂」發聲明否認，且願意拿出誠意證明，在12月8日的巴黎場演出將採線上直播，邀全球網友一同鑑定阿信歌喉。同門藝人劉若英、丁噹也都轉發貼文支持五月天，而因簽進相信音樂爆紅的樂團「告五人」，雖沒轉貼直播公告，卻被壞心的微博網友大玩團名梗「終於知道告五人是告哪五個人了」，甚至《重慶日報》特別開了一版討論五月天此次爭議，還把告五人當作玩笑梗當作標題。
記者蔡依庭／綜合報導
五月天演唱會一向是鐵粉或一般聽眾爭相想共襄盛舉的表演，阿信總是賣力地聲嘶力竭高唱，就算有時會驚險地出槌，但也是瑕不掩瑜，再搭配團員們默契的大叔幹話，一直是讓歌迷津津樂道，現場總是嗨得像是競選造勢大會。只是，他們或許萬萬沒想到，出道24年有天會碰上假唱爭議。
中國網紅「麥田農夫」拿了音檔透過軟體鑑定，認為五月天在演唱會假唱，後來相信音樂發聲明澄清，強調「不存在任何假唱行為」，隨即表示巴黎場會開直播證明，好友劉若英、丁噹都轉發貼文力挺，其中最衰的是來自中國的丁噹，馬上觸及敏感神經在微博被砲轟。
然而同門且人氣破表的樂團「告五人」，雖沒轉發貼文對師兄的事件發表意見，但也被扯進去渾水中。有無聊網友展現自認的幽默感，以「終於知道告五人是告哪五個人了」登上熱搜，中國的《重慶晚報》甚至是把這句話入標，不過有網友認為玩梗玩過頭。
事實上，假唱在中國屬違法行為，根據《營業性演出管理條例》第47條，如果假唱屬實，將可判處人民幣5萬元至10萬元以下罰款（約22萬至44萬元台幣），根據《消費者權益保護法》第55條，入場的觀眾可求償票價3倍的費用。
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