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五月天陷假唱疑雲！中國官媒也出面喊話：真演唱是藝人本份

▲五月天在中國演出後遭音樂博主質疑對嘴假唱，相關爭議掀起軒然大波。（圖／相信音樂提供）
▲五月天在中國演出後遭音樂博主質疑對嘴假唱，相關爭議掀起軒然大波。（圖／相信音樂提供）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣搖滾天團五月天遭中國音樂博主指控疑似在中國上海演唱會對嘴假唱，相關指控不僅讓上海與北京文化單位出面表示將介入調查，就連五月天所屬的相信音樂也出面駁斥假唱指控，但假唱疑雲仍掀起大批中國網友熱議。中國官媒《人民日報》今（5）則發表評論稱五月天「12首歌，5首唱得『有問題』」，呼籲真演唱、真演奏是演藝人員本分。

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五月天假唱疑雲遭中國官方高度重視，包含《新華社》、《央視新聞》等官媒都報導相關情事，上海市文旅局執法總隊更表示已經要求主辦單位配合調查，將上海演唱會的原始影音檔案已提交相關部門，將進行科學解析。

中國官媒《人民日報》今也對於五月天假唱一事在微博上發表評論，內容指五月天「12首歌，5首唱得『有問題』」，至於五月天究竟是真唱或假唱，會有科學、客觀的調查結果，但「抵制假唱，堅持真唱，是廣大音樂工作者的基本職業操守。」

該則評論提到，演唱會票價不菲，而觀眾願意花錢進場，是要感受真情真唱、臨場發揮的獨特魅力，「演唱者任何形式的對口型，都是對消費者的不負責任。」認為觀眾提出質疑是合理的，表演者必須正視此事，而相關部門也要加強監管，「讓假唱行為無處遁形」。

據了解，五月天這次上海演唱會的門票價格為人民幣355至1855元，相當於新台幣1580至8258元，8場演唱會入場人數超過36萬人。

相關評論也被親官方媒體在微博轉載，有網友質疑「人民日報這麼權威的官方都下場了，主要是五月天還是樂隊啊，樂隊假唱就很離譜啊！不隨意評價。所以到底有沒有假唱？」

此外，《南方週末》則在快評中以「五月天假唱疑雲」一事，點出演藝人員如何判定「真假唱」的討論，包含演出佔多少比例的現場真唱才不算假唱等，同時也在評論中提到觀眾權益的保障，敦促業界必須給出更精確的假唱定義。

另一方面，相信音樂藝人劉若英、丁噹出面力挺五月天的情況也引發大批中國網友討論，包含陳綺貞、告五人等都被列在「台灣抱團藝人」的輿論範圍內，有網友就批評「台灣明星內部抱團嚴重」，又稱中國那些「偷税漏税、出軌、黃賭毒之類的明星，即便是頂流，也是一刀切的被拋棄」。

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