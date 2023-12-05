五月天陷假唱疑雲！中國官媒也出面喊話：真演唱是藝人本份

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中國官媒《人民日報》今也對於五月天假唱一事在微博上發表評論，內容指五月天「12首歌，5首唱得『有問題』」，至於五月天究竟是真唱或假唱，會有科學、客觀的調查結果，但「抵制假唱，堅持真唱，是廣大音樂工作者的基本職業操守。」
該則評論提到，演唱會票價不菲，而觀眾願意花錢進場，是要感受真情真唱、臨場發揮的獨特魅力，「演唱者任何形式的對口型，都是對消費者的不負責任。」認為觀眾提出質疑是合理的，表演者必須正視此事，而相關部門也要加強監管，「讓假唱行為無處遁形」。
據了解，五月天這次上海演唱會的門票價格為人民幣355至1855元，相當於新台幣1580至8258元，8場演唱會入場人數超過36萬人。
相關評論也被親官方媒體在微博轉載，有網友質疑「人民日報這麼權威的官方都下場了，主要是五月天還是樂隊啊，樂隊假唱就很離譜啊！不隨意評價。所以到底有沒有假唱？」
此外，《南方週末》則在快評中以「五月天假唱疑雲」一事，點出演藝人員如何判定「真假唱」的討論，包含演出佔多少比例的現場真唱才不算假唱等，同時也在評論中提到觀眾權益的保障，敦促業界必須給出更精確的假唱定義。
另一方面，相信音樂藝人劉若英、丁噹出面力挺五月天的情況也引發大批中國網友討論，包含陳綺貞、告五人等都被列在「台灣抱團藝人」的輿論範圍內，有網友就批評「台灣明星內部抱團嚴重」，又稱中國那些「偷税漏税、出軌、黃賭毒之類的明星，即便是頂流，也是一刀切的被拋棄」。