穆迪下調信貸評級展望至「負面」 中國財政部稱感到失望
國際信用評等機構穆迪（Moody's）今（5）宣布維持中國政府信用評等為「A1」，但將中國政府信評展望調降至「負面」，意味穆迪未來將考慮調降中國信評。中國財政部對此則表示「失望」，強調中國宏觀經濟持續恢復向好，財政收入保持恢復性增長，穆迪的擔憂是沒有必要的。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國財政部指出，面對今年複雜嚴峻的國際形勢，在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好，高質量發展穩步推進，並稱中國經濟具有高度彈性並具有巨大潛力，強調房地產低迷的影響得到了很好的控制。
針對穆迪提出房地產業調整對地方財政的影響，中國財政部回應稱，受房地產市場影響，中國房地產相關稅收有所下降，但其占地方一般公共預算收入的比重沒有大幅回落。總的看，房地產市場下滑給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來的影響是可控的、結構性的。
此外，財政部也強調，中國前三季度全國一般公共預算收入同比增長8.9%，其中，全國稅收收入增長11.9%，這得益於今年以來經濟持續恢復，「這些事實均表明，中國經濟正在轉向高質量發展，中國經濟增長新動能正在發揮作用，中國有能力持續深化改革、應對風險挑戰。」
穆迪曾在2017年將中國的債務評級從「Aa3」下調至「A1」，並將評級展望由負面調整為穩定，至於標普全球評級與惠譽今年則分別確認中國長期債務評級為「A+」，展望穩定。