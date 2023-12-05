張書偉「30萬鑽戒塞進牛腩飯」求婚成功！未婚妻淚崩：我願意
43歲藝人張書偉來自舞蹈天團Energy，後來轉型演員拍八點檔，與民視當家小旦謝京穎交往，共演《市井豪門》定情，張書偉今（5）日以要價30萬的1.54克拉鑽戒求婚成功，謝京穎吃著張書偉親手煮的牛肉大餐，從白飯裡挖到鑽戒，感動到邊笑邊流淚，大喊：「張先生謝謝你 ，我願意。」
記者羅凌筠／綜合報導
謝京穎說下午出門工作，張書偉負責在家煮晚餐，「一回家居然看到我嚷嚷快1年想吃的張大廚拿手菜紅酒燉牛肉，吃得一口接一口好開心，直到一個不小心挖到硬硬的，飯裡面怎麼有一個瓶蓋？當挖出來看清楚後，我就笑了，從微笑變成大笑，笑到眼睛裡感覺濕濕的。」
本來以為張書偉是不懂浪漫直男，謝京穎卻被他用心準備的求婚儀式和誓詞感動到哭，「他開始他的演講，我開始流我的眼淚，邊哭邊笑， 一邊想他偷偷準備這些驚喜，一個人精心布置設計的橋段，那些可可愛愛的行為，就是讓我直到打字，嘴角依然不自覺地上揚，真的只能說男人不是懂不懂浪漫，而是他願不願意為妳而浪漫。」
回顧張書偉情史，以丁文琪、勇兔（林筳諭）2段戀情最著名，而謝京穎曾經與婚變的許仁杰傳出不倫緋聞，不過雙方都否認有曖昧關係，後來許仁杰與謝京穎的正牌男友張書偉同台，也是毫無芥蒂，還以人夫的經驗傳授張書偉婚姻之道，「男生要多一點包容，求生欲要強一點，家裡的太歲安好，自己就會好過一點。」
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