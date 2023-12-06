台鐵汐科站增設中段出口！砸7940萬元施工 預定114年5月竣工
台鐵汐科站站體狹長，南北兩側出口距離超過500多公尺，啟用至今已難應付上班時段旅運量。對此，交通部鐵道局宣布，將自8日起施工，增設中段出口，工程金額約7940萬元，預定114年5月竣工。
記者許若茵／台北報導
鐵道局說明，汐科站自96年12月啟用後，因汐科園區大量廠辦陸續進駐，目前汐科站上班時段旅運量已達4500人次，為疏解改善尖峰時段人潮擁擠及車站進出動線，交通部長王國材110年即與當地立委賴品妤、沈發惠等民意代表多次現地勘察，並責由鐵道局研議汐科站增設車站中段出口計畫，111年辦理相關工程規劃及設計，除增設出口外，並將車站設備老舊、站外人行道寬度不足及車站中段出口增設停等空間等問題一併進行改善。
鐵道局預計，工程完工後將帶來5大效益，包含增設車站中段出口，使旅客可分流縮短出站路線、改善車站中段設備，解決淹水及設備老舊等問題、優化人行動線，增加車站南段人行道寬度並增設車站中段停等空間、提升行之安全，增加引道及共用廣場，解決人車共道問題、完備指標系統，建置站內設備及轉乘資訊，提升服務品質。
鐵道局表示，本工程於112年9月19日決標，工程金額約7940萬元，由生豐營造工程有限公司承攬，台灣世曦工程顧問公司監造。考量台鐵營運及安全，本工程原則採夜間施工方式辦理，鐵道局與施工團隊將審慎規劃相關安全防護措施及工序，積極動員準備進場施工，期能早日完工，為汐科園區通勤族提供更為安全及便捷的交通環境。