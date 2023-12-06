已知悉哈馬斯攻擊？學者發現恐攻前夕以色列股票被異常放空

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報告中指出，特拉維夫證券交易所過去以色列股市基金每日交易量都只會有幾千股，但在10月2日當天飆升至超過227000股，五天後又發生哈馬斯襲擊事件，而當天MSCI Israel ETF 場外交易量接近100%都是賣空，「交易員顯然預期到這些事即將發生」，並稱遭放空的以色列國民銀行在10月4日到10月23日期間股價大跌23%，交易員約大賺23億謝克爾（約新台幣270億元）。
報告稱這次以色列股市遭事前賣空的幅度，遠超於2008年的金融海嘯、2014年加薩戰爭，以及2020年新冠疫情危機等事件，而在美國交易的以色列公司股票沒有出現相對應的做空增加，另外研究也發現，在美交易的以色列公司股票短期期權合約增加，這與幾筆大宗交易有關，「這意味著少數行為者，可能是這些期權交易的幕後黑手」。
作者強調報告只是初步結果，並無法將特定交易員與這些交易結果連結，也無法確認是否與特定金融公司、政府或恐怖組織有關，強調做出類似結論前必須謹慎，並稱蹦沒有暗示這件事與哈馬斯有關聯；但作者也稱，他們高度相信背後還有更多交易在幕後進行，「我們只看到冰山一角」，但很難找出是誰執行交易，以及賺了多少錢，呼籲主管單位進行調查。
對此，美國證券交易委員會表示對於「有沒有可能的調查行動不作評論」，以色列證券管理局則稱當局知悉此事「相關各方正在調查」。
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