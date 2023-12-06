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已知悉哈馬斯攻擊？學者發現恐攻前夕以色列股票被異常放空

▲以色列與哈馬斯爆發衝突至今1個月，對全球事務影響甚鉅。圖為1名以色列士兵在加薩邊境祈禱。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與哈馬斯爆發衝突至今1個月，對全球事務影響甚鉅。圖為1名以色列士兵在加薩邊境祈禱。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國學者研究發現，以色列的股市在10月7日遭到巴勒斯坦武裝組織哈馬斯攻擊前夕，就遭遇不尋常的大賣空，意味有交易者事先知道這次攻擊，並從透過美國和以色列證券交易所之中獲利可能近數十億台幣。儘管作者稱這份報告仍很初步，且尚未經同儕審查，但以色列證券管理局回應媒體時稱將對此進行調查。

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美國證券交易委員會前委員、紐約大學法學教授傑克森（Robert Jackson Jr）與哥倫比亞大學法學教授米特斯（Joshua Mitts）在4日共同發表了題為《恐怖攻擊交易？》的研究報告，他們關注了MSCI的以色列股市基金（EIS）過去13年的變化，其中發現在10月2日當天被賣空超過20萬股。

報告中指出，特拉維夫證券交易所過去以色列股市基金每日交易量都只會有幾千股，但在10月2日當天飆升至超過227000股，五天後又發生哈馬斯襲擊事件，而當天MSCI Israel ETF 場外交易量接近100%都是賣空，「交易員顯然預期到這些事即將發生」，並稱遭放空的以色列國民銀行在10月4日到10月23日期間股價大跌23%，交易員約大賺23億謝克爾（約新台幣270億元）。

報告稱這次以色列股市遭事前賣空的幅度，遠超於2008年的金融海嘯、2014年加薩戰爭，以及2020年新冠疫情危機等事件，而在美國交易的以色列公司股票沒有出現相對應的做空增加，另外研究也發現，在美交易的以色列公司股票短期期權合約增加，這與幾筆大宗交易有關，「這意味著少數行為者，可能是這些期權交易的幕後黑手」。

作者強調報告只是初步結果，並無法將特定交易員與這些交易結果連結，也無法確認是否與特定金融公司、政府或恐怖組織有關，強調做出類似結論前必須謹慎，並稱蹦沒有暗示這件事與哈馬斯有關聯；但作者也稱，他們高度相信背後還有更多交易在幕後進行，「我們只看到冰山一角」，但很難找出是誰執行交易，以及賺了多少錢，呼籲主管單位進行調查。

對此，美國證券交易委員會表示對於「有沒有可能的調查行動不作評論」，以色列證券管理局則稱當局知悉此事「相關各方正在調查」。

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