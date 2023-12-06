▲印尼人民銀行公開直播展示2023年財務業績良好

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此次活動由印尼證券交易所(Indonesia Stock Exchange)與印尼中央證券存管處(Indonesia Central Securities Depository)和印尼清算擔保公司(Indonesia Clearing and Guarantee Corporation)聯合舉辦。印尼證券交易所副總裁主任Catur Budi Harto、印尼證券交易所風險管理總監Agus Sudiarto和合規總監A. Solichin Lutfiyanto出席了活動。
BRI的資產同比增長9.93%，達到1851.97萬億印尼盧比，利潤為44.21萬億印尼盧比，同比增長12.47%。Sunarso表示："BRI集團的信貸發放同比增長12.53%，達到1250.72萬億印尼盧比，超額完成目標，並有望持續到2023年年底。2023年第三季度，中小微企業信貸增長11.01%，達到1038.90萬億印尼盧比，占BRI信貸組合的83.06%。"
此外，BRI在信貸管理方面的不良貸款率從3.09%降至3.07%，覆蓋率達到228.65%。第三方收款達到1290.29萬億印尼盧比，同比增長13.21%，主要得益於低成本基金（增幅為63.64%或821.14萬億印尼盧比）。專注於低成本基金和數字化提高了效率，OER（68.36%至68.07%）和CIR（42.55%至41.28%）等比率均得以改善。BRI的可持續增長得益於強勁的流動性和資本，保持了均衡的貸存比（87.76%）和資本充足率（27.48%）。
可持續增長戰略包括授權計劃，以及通過Ultra Micro (UMi) Holding與Permodalan Nasional Madani (PNM)和Pegadaian合作，瞄准新的增長機遇。兩年來，UMi Holding吸納了3730多萬客戶，同比增長17.3%。未償貸款達到614.9萬億印尼盧比，同比增長9.5%。
BRI為可持續商業活動發放了750.9萬億印尼盧比的貸款，占發放貸款總額的66.1%，同比增長11.9%，這充分體現了BRI對可持續融資的承諾。
為進一步推動金融普惠和加強金融知識的普及，BRI開發了超級應用程序BRImo。自2019年以來，BRImo已獲得3040萬用戶，交易額達3.353萬億印尼盧比，同比增長60.83%。
Sunarso總結道：「通過持續的轉型和戰略執行，BRI有信心創造持續的經濟和社會價值，同時為股東帶來最佳回報。」
有關BRI的更多信息，請訪問：www.bri.co.id。