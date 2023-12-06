狂賀中華隊二連勝！7-11今咖啡、思樂冰買1送1　全家霜淇淋38元

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12月6日一日限定，思樂冰全品項大杯買一送一，原價39元、平均每杯不到20元，4種口味包括可口可樂、綠精靈哈密瓜、果漾蘋果蘇打、幸福粉紅葡萄泡泡都買一送一。
🔎全台思樂冰門市地圖（點此查詢）
即日起至12月12日期間，買指定炒麵、拌麵、乾麵、燴飯、咖哩飯、丼飯任一款，可用5元加購茶葉蛋。此外，今明兩天（6日、7日）APP線上寄杯推出大杯熱卡布奇諾買一送一，平均每杯28元，可兌換至12月31日。
🟡全家便利商店
📍門市｜即起至12月26日
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜限12月6日、10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾Let's Café罐裝咖啡買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾霜淇淋不限口味5支188元，7.7折（原價49元、特價38元）
🟡萊爾富
慶祝中華隊2連勝擊退巴勒斯坦，萊爾富祭出一日快閃優惠，12月6日當天憑活動條碼，於門市購買大杯特濃美式咖啡、大杯拿鐵，享同品項第2杯10元（不能寄杯、不限購），冰熱不限。
🟡OKmart
📍門市｜12月6日至12月8日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾純喫茶聯名系列（純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶）單杯7折
📍門市｜即起至12月13日
◾伯朗特濃榛果風味奶茶30g×10入，買1送1
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入，買1送1
◾雀巢香滑原味3合1咖啡15g×12入，買1送1
◾雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g×5入，買1送1
◾西雅圖即品拿鐵21g×8入，買1送1
🟡星巴克
即起至12月28日開跑「耶誕數位體驗」，玩遊戲就能領買一送一優惠券。兌換期間為獲券日後2天，每日兌換時間為上午11時至晚間8時。
🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）