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狂賀中華隊二連勝！7-11今咖啡、思樂冰買1送1　全家霜淇淋38元

▲慶祝中華隊打爆巴勒斯坦，奪亞錦賽二連勝，7-11今天思樂冰、咖啡都有買一送一，全家則有單品咖啡買6送6。（圖／業者提供）
▲慶祝中華隊打爆巴勒斯坦，奪亞錦賽二連勝，7-11今天思樂冰、咖啡都有買一送一，全家則有單品咖啡買6送6。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

亞錦賽中華隊又贏啦！昨（5）晚在台中洲際棒球場開打，中華隊最終以19：0打爆巴勒斯坦、於第6局提前結束比賽，並確定以「A組第一」晉級超級循環賽。四大超商都祭出連勝優惠同賀，7-11限今天思樂冰買1送1，全家也有霜淇淋5支188元、單品咖啡買6送6，《NOWnews》整理4大超商咖啡、霜淇淋優惠一篇看懂。

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🟡7-ELEVEN

12月6日一日限定，思樂冰全品項大杯買一送一，原價39元、平均每杯不到20元，4種口味包括可口可樂、綠精靈哈密瓜、果漾蘋果蘇打、幸福粉紅葡萄泡泡都買一送一。

🔎全台思樂冰門市地圖（點此查詢）

▲中華隊擊敗巴勒斯坦拿下第二戰勝利，明（6）日思樂冰全品項大杯買1送1。（圖／業者提供）
▲中華隊擊敗巴勒斯坦拿下第二戰勝利，明（6）日思樂冰全品項大杯買1送1。（圖／業者提供）
即日起至12月12日期間，買指定炒麵、拌麵、乾麵、燴飯、咖哩飯、丼飯任一款，可用5元加購茶葉蛋。此外，今明兩天（6日、7日）APP線上寄杯推出大杯熱卡布奇諾買一送一，平均每杯28元，可兌換至12月31日。

▲12月5日至12月7日限3天，7-11熱卡布奇諾APP買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11熱卡布奇諾在APP限時買一送一。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜即起至12月26日
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

📍APP｜限12月6日、10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯單品拿鐵買6送6，5折（原價110元、特價55元）

◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）

◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）

◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

◾Let's Café罐裝咖啡買1送1，5折（原價59元、特價30元）

◾霜淇淋不限口味5支188元，7.7折（原價49元、特價38元）

▲全家每月限定一天的「會員好咖日」登場，6日上午10點起在APP隨買跨店取開賣，單品美式、單品拿鐵、罐裝咖啡皆買6送6。（圖／業者提供）
▲6日10:00起在APP隨買跨店取開賣，單品美式、單品拿鐵、罐裝咖啡皆買6送6。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

慶祝中華隊2連勝擊退巴勒斯坦，萊爾富祭出一日快閃優惠，12月6日當天憑活動條碼，於門市購買大杯特濃美式咖啡、大杯拿鐵，享同品項第2杯10元（不能寄杯、不限購），冰熱不限。

▲萊爾富祭出指定咖啡一日限定快閃優惠，12/6當天憑活動條碼於門市購買Hi Café大杯特濃美式咖啡與大杯拿鐵咖啡享同品項第2杯10元。（圖／業者提供）
▲萊爾富在12月6日當天限定，憑活動條碼買大杯特濃美式、大杯拿鐵第2杯10元。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜12月6日至12月8日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）

◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾純喫茶聯名系列（純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶）單杯7折

📍門市｜即起至12月13日
◾伯朗特濃榛果風味奶茶30g×10入，買1送1

◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入，買1送1

◾雀巢香滑原味3合1咖啡15g×12入，買1送1

◾雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g×5入，買1送1

◾西雅圖即品拿鐵21g×8入，買1送1

▲OKmart開工日限定，美式、拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲OKmart連續三天大杯美式、大杯拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
🟡星巴克
即起至12月28日開跑「耶誕數位體驗」，玩遊戲就能領買一送一優惠券。兌換期間為獲券日後2天，每日兌換時間為上午11時至晚間8時。

🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）

▲星巴克玩遊戲可獲得「特大杯好友分享」優惠券。（圖／手機截圖）
▲星巴克玩遊戲可獲得「特大杯好友分享」優惠券。（圖／手機截圖）

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