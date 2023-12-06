82歲施明德好轉！陳文茜曝最新病況：可以做深呼吸、仍須洗腎
民進黨前主席施明德由於肝病復發，日前住進榮總加護病房，性命垂危，需要洗腎治療；資深媒體人陳文茜今（6）日凌晨1時許在臉書發文表示，施明德病況有比較穩定了，雖然還是需要洗腎，肺部狀況也比較穩定，可以做深呼吸。
記者孫唯容／綜合報導
陳文茜說，施明德的家人告訴她，施明德目前仍需要洗腎，但肺部狀況比較穩定了，除了氧氣罩之外，已經可以做深呼吸，醫院也告知，施明德今日血壓穩定，肺部情況也有改善。
陳文茜指出，自己前陣子聽聞施明德狀況惡化，立即跑去訂高蛋白無塩的餐點給他，結果第一天，他吃得開心，第二天只吃烤魚頭，對其他食物表示沒有食慾。自己便勸說他「生病的人沒有資格說愛不愛吃什麼？而是什麼非吃不可！」沒有想到言猶在耳，一個晚上，施主席已經從肺積水第二天早上變成肺水腫、腎衰竭，醫院立即洗腎，並且帶上負壓式氧氣罩，病情惡化的速度，連平日總是樂觀的自己，也開始擔心。
陳文茜說，施明德的女兒正在美國史丹福大學攻讀碩士班，聽聞病況立刻訂機票返台，並表示必要時願意和父親的肝臟進行配對，她願意捐部分肝臟給父親，救父親，孝心感人，施明德看到女兒也露出笑容，「於是施主席奇蹟似地病情穩定下來。」