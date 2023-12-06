統神飆罵販毒狗！Toyz敲爛冠軍戒指聽佛經 毒品罪二審今宣判
「星光電競大賞」4日晚間登場，而知名實況主「亞洲統神」最後拿下「娛樂效果獎」，不過令人尷尬的是，該頒獎人就是統神的死對頭，同樣是實況主的Toyz劉偉健，統神直接上台開噴「X的！找了個販毒的頒獎，你們製作單位怎麼做的？」，昨（5）日晚間Toyz直播時砸爛冠軍戒指並宣布退出電競圈，感嘆翻船後做再多努力也沒用，而今（6）日Toyz的毒品案進行二審宣判。
記者孫唯容／綜合報導
Toyz在5日晚間直播表示，自己1個月前就接了頒獎人的無薪工作，當時只認為自己在電競圈很活耀，也算是有名氣，因此出席一下，自己到場才知道是頒獎給統神。
Toyz表示，自己認為統神做的事是對的，粉絲、觀眾、主辦單位及協辦單位都沒有錯，錯的人是他，因此他會一一道歉，也認為他過去拿了世界冠軍，現在卻讓電競圈蒙羞，因此選擇砸爛冠軍戒指，代表他退出電競圈，日後也不會再接電競相關的活動，播放佛經後沉默不語。
據了解，去年11月24日，Toyz在台中地院被依毒品罪判4年2月徒刑，案經上訴二審，高等法院台中分院今天將宣判二審結果。
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