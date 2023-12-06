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超商雙12開跑！7-11咖啡「45杯1212元」　全家「19元美式」限10天

▲，7-11今（6）日APP線上寄杯推出現煮咖啡組合價1212元，包括美式45杯、經典純奶茶35杯、厚乳拿鐵27杯。（圖／7-11提供）
▲，7-11今（6）日APP線上寄杯推出現煮咖啡組合價1212元，包括美式45杯、經典純奶茶35杯、厚乳拿鐵27杯。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商雙12購物節優惠開跑，7-11今（6）日APP線上寄杯推出現煮咖啡組合價1212元，包括美式45杯、經典純奶茶35杯、厚乳拿鐵27杯；全家則是率先公布取件優惠，在10天指定日期內，於全家領取包裹時，就能在結帳時免費領取「單品熱美式19元優惠券（原價60元）」，數量有限，現在下單剛好可以搶活動第一波喝19元單品美式。

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7-11今（6）日起雙12咖啡優惠組合開跑，可寄杯的大杯美式咖啡45杯、厚乳拿鐵27杯等通通1212元，最優惠的美式咖啡換算下來約6折、每杯27元，限量10萬組咖啡控必衝。

📍APP｜12月6日至12月13日
◾大杯美式咖啡45杯1212元，6折，限量10萬組。

◾厚乳拿鐵27杯1212元，71折，限量10萬組。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，68折，限量3萬組。

◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，71折，限量3萬組。

◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯1212元，68折，限量3萬組

▲7-11線上寄杯自12月6日起，開跑「歡慶雙12」優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯自12月6日起，開跑「歡慶雙12」優惠。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

歡慶雙12購物節，於12月13日起至12月17日（限200萬組），以及12月19日至12月23日（限200萬組），網購取件選擇全家門市，領貨即可獲得「單品熱美式19元優惠券（原價60元）」，每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，小白單遺失不得補發，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存/選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失。

▲全家雙12取件送單品美式19元優惠券。（圖／全家）
▲全家雙12取件送單品美式19元優惠券。（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍門市超值購、APP｜12月12日起至12月26日

◾中杯熱美式咖啡買12送12（原價35元、特價18元）

◾中杯冰/熱拿鐵咖啡買12送10（原價45元、特價25元）

◾大杯熱黑糖奶茶（原價45元、特價25元）

◾中杯熱焦糖拿鐵（原價50元、特價28元）

◾大杯熱醇脆黑糖拿鐵買12送10（原價65元、特價36元）

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