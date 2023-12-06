MLB／不怕大谷翔平不加盟道奇！主帥曝談判過程、讓高層感到意外
大聯盟（MLB）冬季會議在3日正式展開，其中道奇主帥Dave Roberts也在近日接受《ESPN》訪問時親自透露，追求大谷翔平是首要任務，並說道「對於大谷的消息，我不覺得說謊是我會做的事情。」此公開發言也讓道奇棒球事務部總裁Andrew Friedman 感到意外。
記者張志宇/綜合報導
今年休賽季各隊都在等待大谷翔平的「決定」，但只要是追求大谷翔平的球團，私下都有一個共同默契，那正是在大谷尚未決定新東家前，所有球隊都不會透露追求大谷翔平的談判狀況，否則將會被大谷陣營排除在外，然而今天Roberts卻一反常態的告訴記者：「很明顯，追求大谷翔平就是我們的首要目標。」
Dave Roberts向媒體表示，「認為大谷翔平在場上有很好的撲克臉隱藏情緒，我們會尊重大谷翔平的選擇，這次大谷翔平走訪道奇主場，主要是讓大谷了解在球季中時，身穿道奇球衣是什麼感受，那次見面是一次很愉快的面談。」
根據《ESPN》表示，在冬季會議開始前，道奇球團已跟大谷翔平在主場見過面，並表示道奇隊醫療團隊的信心，認為大谷翔平能夠從9月動的手術成功恢復，重拾二刀流角色。
對於大谷翔平爭奪戰最後競爭者，《紐約郵報》記者Jon Heyman指出，洛杉磯道奇、芝加哥小熊、多倫多藍鳥、舊金山巨人和老東家洛杉磯天使，皆被認為是大谷的最終「決選」名單，不過也有可能會出現新的追求者，其中大谷翔平若回歸天使，僅會以1年短約形式回歸。
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