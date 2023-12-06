MLB／Trout交易風波再起！天使總管冬季會議強調百分之百不做交易
大聯盟（MLB）冬季會議在3日展開，其中有關洛杉磯天使當家球星Mike Trout的交易傳聞又再度傳出風聲，天使總管Perry Minasian也在今（6日）受訪時強調表示，「Mike Trout並不會被交易，百分之百」。
記者張志宇/綜合報導
Mike Trout現年滿32歲，本季因傷勢困擾僅出賽82場，但仍繳出18轟、81安、44打點、打擊率0.263的成績，美媒《ESPN》則認為天使現在不做交易，是因為Mike Trout的交易價值處於低點，而且Mike Trout自2021年以來，在486場比賽中僅出賽237場，出勤率僅49％，這也讓天使隊在談判上陷入被動。
天使在2019年與Mike Trout簽下一紙13年3億3000萬的鉅額合約，且合約中還保有不可交易條款，但Mike Trout並不反對離開天使，只是天使現在做交易，並不能換回優質籌碼，若要做交易屆時將會拖到2024交易截止日前。
但天使在交易案中還是屬於被動方，因Mike Trout合約中有霸王條款「不可交易條款」，意思是若天使要做交易，一率都得經過Mike Trout同意，相信到時Mike Trout肯定會選擇一支擁有爭冠相的球隊。
值得一提，上季天使主力Mike Trout、Anthony Rendon、大谷翔平都因傷所苦，整季僅打出73勝89敗成績，連8年勝率不到五成，天使前一次打季後賽已經是2014年球季。
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