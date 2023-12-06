玉山清晨「零下6.6度」出現霧淞！絕美畫面公開：差一點就下初雪
今（6）日東北季風影響、水氣增多，氣象署表示，清晨中部以北逾3500公尺高山有機會下雪，而今日玉山在清晨3點09分時，氣溫來到最低點攝氏「零下6.6」度，雖然沒有降下今年初雪，但玉山北峰也出現名為「霧淞」的美麗畫面，一顆顆白色的冰粒凝結在樹上，彷彿進入童話世界一般。
記者張志浩／綜合報導
氣象署指出，今日清晨3點09分，玉山低溫來到攝氏零下6.6度，雖然水氣不夠多，不足以降雪，但仍出現「霧淞」，而霧淞形成的原因，主要是「過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結」，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物，相較於白霜，霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。
氣象署預報員張承傳提醒，今日受到東北季風持續影響，配合華南雲雨區水氣東移，迎風面的東半部會有雨勢，西半部雖然在背風測，但水氣也增多，其中北部、東北部、東部地區及中部山區雨勢對為明顯，其它地區雨勢局部零星。
明天北部白天高溫落在攝氏20度，但時間愈晚愈冷，入夜僅剩攝氏15至16度，中部、花蓮地區白天高溫則是攝氏21至24度，南台灣攝氏25至28度。東北季風預計影響到週四（12月7日），中部以北約低溫約攝氏15度，但週四開始環境水氣減少，北台灣轉為乾冷的天氣型態。