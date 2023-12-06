避免高市原民區形成孤島效應 中央挹注2億推動水利建設
近年來高雄市桃源、茂林及那瑪夏區等三原民地區屢遭極端降雨事件侵襲，導致土石流、落石等坡地災害，聯外道路常因此中斷，重創當地經濟。高市府水利局表示，111至112年中央農村水保署已挹注超過2億1,400萬元，投入原民地區藉此穩固河道坡腳和邊坡，確保通水斷面順暢，增進防洪韌性，以改善交通困難，保障當地產業發展及居民生活安全。
記者郭凱杰／高雄報導
鑒於上述這些困境，立委伍麗華Saidhai Tahovecahe協助爭取原民水利基礎建設經費，促成桃源、茂林及那瑪夏區等原民地區透過積極推動基礎建設改善，可以鞏固社群的發展基礎，為居民提供更好的生活條件和工作環境，同時也促進當地經濟活絡，有助於提升生產力和競爭力，並為當地居民帶來更多的就業機會和商機。
水利局表示，自111至112年中央農村水保署已挹注超過2億1,400萬元，投入原民地區辦理拉庫斯溪、明霸克露橋等野溪清疏長度超過4.4公里；建國橋下、楠梓仙溪野溪治理；萬山部落下方崩塌地處理一至三期等基礎建設，藉此穩固河道坡腳和邊坡，確保通水斷面順暢，增進防洪韌性，有效避免坡地災害導致原民地區形成孤島效應，同時促進當地經濟發展。