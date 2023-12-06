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避免高市原民區形成孤島效應　中央挹注2億推動水利建設

▲明霸克露橋野溪利用中央農村水保署經費清疏長度超過4.4公里。（圖／高市水利局提供）
▲明霸克露橋野溪利用中央農村水保署經費清疏長度超過4.4公里。（圖／高市水利局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

近年來高雄市桃源、茂林及那瑪夏區等三原民地區屢遭極端降雨事件侵襲，導致土石流、落石等坡地災害，聯外道路常因此中斷，重創當地經濟。高市府水利局表示，111至112年中央農村水保署已挹注超過2億1,400萬元，投入原民地區藉此穩固河道坡腳和邊坡，確保通水斷面順暢，增進防洪韌性，以改善交通困難，保障當地產業發展及居民生活安全。

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▲中央農村水保署挹注經費處理萬山部落下方崩塌地處理一至三期等基礎建設。（圖／高市水利局提供）
▲中央農村水保署挹注經費處理萬山部落下方崩塌地處理一至三期等基礎建設。（圖／高市水利局提供）
鑒於上述這些困境，立委伍麗華Saidhai Tahovecahe協助爭取原民水利基礎建設經費，促成桃源、茂林及那瑪夏區等原民地區透過積極推動基礎建設改善，可以鞏固社群的發展基礎，為居民提供更好的生活條件和工作環境，同時也促進當地經濟活絡，有助於提升生產力和競爭力，並為當地居民帶來更多的就業機會和商機。

▲中央農村水保署挹注經費辦理建國橋下、楠梓仙溪野溪治理。（圖／高市水利局提供）
▲中央農村水保署挹注經費辦理建國橋下、楠梓仙溪野溪治理。（圖／高市水利局提供）
水利局表示，自111至112年中央農村水保署已挹注超過2億1,400萬元，投入原民地區辦理拉庫斯溪、明霸克露橋等野溪清疏長度超過4.4公里；建國橋下、楠梓仙溪野溪治理；萬山部落下方崩塌地處理一至三期等基礎建設，藉此穩固河道坡腳和邊坡，確保通水斷面順暢，增進防洪韌性，有效避免坡地災害導致原民地區形成孤島效應，同時促進當地經濟發展。

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