迴轉壽司「吃這盤CP值最低」！老饕全認同：有錢人才拿　業者認了

19元起「台北最便宜」串燒被挖出！柒息地居酒屋：一招免費吃生蠔

▲台北最便宜19元起「柒息地」居酒屋，社群打卡再享95折等4大超狂優惠；完成Google五星評論一招免費吃生蠔。東區品都串燒攤則與全支付合作「新戶首筆消費送50元」。（圖／柒息地提供）
▲台北最便宜19元起「柒息地」居酒屋，社群打卡再享95折等4大超狂優惠；完成Google五星評論一招免費吃生蠔。東區品都串燒攤則與全支付合作「新戶首筆消費送50元」。（圖／柒息地提供）

記者蕭涵云/台北報導

平價實惠的「柒息地」居酒屋，以最低19元起的親民價串燒圈粉無數，每到用餐時間一定座無虛席。現在推出社群限時動態打卡再享95折、爽拿折價券等4大超狂優惠活動；完成Google五星評論並加入LINE會員，免費吃生食級大生蠔和超大紅蝦。台北東區品都串燒攤則與全支付合作，12月31日前新戶首筆消費送50元。

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每到居酒屋酒足飯飽吃爽爽，但付錢時總是不小心超出預算、荷包破洞好心疼，有「台北最便宜」稱號的柒息地串燒居酒屋，最低一串19元起的超平價串燒，早就是小資族想打打牙祭的最佳去處，用餐時間總是一位難求，而且各分店在Google評論上都是超過4.8顆星的好評。

▲台北竟然找得到最低19元起的平價串燒居酒屋！親民實惠的「柒息地」，存在不少小資族回訪清單中。（圖／柒息地提供）
▲台北竟然找得到最低19元起的平價串燒居酒屋！親民實惠的「柒息地」，存在不少小資族回訪清單中。（圖／柒息地提供）
柒息地近期還推出大計畫，只要在店內PO限時動態打卡，即可享有超強四大優惠，包含串燒一率95折、生啤酒買三送一、鯖魚券一張（限下次使用）和50～100元折價卷（限下次使用），以上優惠在禮拜日到禮拜四皆可使用。

▲現在到柒息地消費給予Google五星評論、並掃碼加入LINE會員，就能免費吃生食級大生蠔和超大紅蝦。（圖／柒息地提供）
▲現在到柒息地消費給予Google五星評論、並掃碼加入LINE會員，就能免費吃生食級大生蠔和超大紅蝦。（圖／柒息地提供）
現在至柒息地消費給予Google五星評論、並掃碼加入LINE會員，就能免費吃生食級大生蠔和超大紅蝦；大膽挑戰店員嗆聲「來一場吧」，還可在店內挑戰玩骰子比大小遊戲，成功贏店員就能馬上再獲得一杯shot。

▲現在店內有眾多活動幫大家免費加菜省荷包。（圖／柒息地提供）
▲現在店內有眾多活動幫大家免費加菜省荷包。（圖／柒息地提供）
原本在台北市東區延吉街上的品都串燒攤，搬遷至忠孝東路四段後，同樣採取無開放訂位、無開放訂餐，一律現場候位點餐的形式，仍然吸引眾多死忠顧客一路相隨，路過就能看見大批人潮包圍店家的盛況。即日起與行動支付全支付合作，12月31日前新戶首筆消費送50元。

▲每次排隊品都串燒攤太久，總是不小心什麼都想吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每次排隊品都串燒攤太久，總是不小心什麼都想吃。（圖／記者蕭涵云攝）

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