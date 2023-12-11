19元起「台北最便宜」串燒被挖出！柒息地居酒屋：一招免費吃生蠔
平價實惠的「柒息地」居酒屋，以最低19元起的親民價串燒圈粉無數，每到用餐時間一定座無虛席。現在推出社群限時動態打卡再享95折、爽拿折價券等4大超狂優惠活動；完成Google五星評論並加入LINE會員，免費吃生食級大生蠔和超大紅蝦。台北東區品都串燒攤則與全支付合作，12月31日前新戶首筆消費送50元。
記者蕭涵云/台北報導
每到居酒屋酒足飯飽吃爽爽，但付錢時總是不小心超出預算、荷包破洞好心疼，有「台北最便宜」稱號的柒息地串燒居酒屋，最低一串19元起的超平價串燒，早就是小資族想打打牙祭的最佳去處，用餐時間總是一位難求，而且各分店在Google評論上都是超過4.8顆星的好評。
柒息地近期還推出大計畫，只要在店內PO限時動態打卡，即可享有超強四大優惠，包含串燒一率95折、生啤酒買三送一、鯖魚券一張（限下次使用）和50～100元折價卷（限下次使用），以上優惠在禮拜日到禮拜四皆可使用。
現在至柒息地消費給予Google五星評論、並掃碼加入LINE會員，就能免費吃生食級大生蠔和超大紅蝦；大膽挑戰店員嗆聲「來一場吧」，還可在店內挑戰玩骰子比大小遊戲，成功贏店員就能馬上再獲得一杯shot。
原本在台北市東區延吉街上的品都串燒攤，搬遷至忠孝東路四段後，同樣採取無開放訂位、無開放訂餐，一律現場候位點餐的形式，仍然吸引眾多死忠顧客一路相隨，路過就能看見大批人潮包圍店家的盛況。即日起與行動支付全支付合作，12月31日前新戶首筆消費送50元。