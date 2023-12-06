用「男兒淚」催生！金正恩首公開提少子化問題　拭淚籲女性多生育

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金正恩後續向全國母親表示感謝，並稱自己每當遇到困難時都會想起母親，母親的精神和力量不但支撐一個小家庭，更是默默守護社會主義大家庭的動力。同時，金正恩表示，表示，社會上有不少問題需用母親的力量來解決，如養育子女、解決非社會主義問題、促進家庭和諧與社會團結、樹立良好道德風尚、提高生育率等。
對此，南韓統一部官員指出，這是金正恩首次提及「低出生率」問題，雖然該活動過去皆鼓勵女性多生小孩，但金正恩首次在活動上發表演說並提及相關議題，可見北韓也在擔憂相關問題。
這次是北韓第五次舉辦全國母親大會，1961年舉辦第一屆大會時，時任領導人金日成曾發表談話，但第2、3屆皆缺席，2012年舉行第4次大會時金正恩僅出席合影，這次時隔11年舉行第5屆大會，金正恩發表開幕及閉幕演說，重視程度可見一斑。
另有分析認為，金正恩在演說中特別強調母親與女性角色的作法，可能是為金正恩愛女金朱愛（音譯）繼承大權鋪路。但官員也表示，以單一活動判斷為時過早，當局將持續關注相關動態。
《路透社》指出，近數十年來，北韓的生育率持續下降。據「聯合國2022年世界人口展望」報告估計，北韓2022年總生育率僅為1.79，與1960年代晚期的4.05相比，差距相當大；而今年育齡女性總和生育率預估為1.79，低於維持人口穩定所需的2.1。