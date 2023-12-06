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用「男兒淚」催生！金正恩首公開提少子化問題　拭淚籲女性多生育

▲金正恩參加全國母親大會時呼籲多生育，一度擦拭淚水。（圖／擷取自New York Post）
▲金正恩參加全國母親大會時呼籲多生育，一度擦拭淚水。（圖／擷取自New York Post）

國際中心徐筱晴／綜合報導

東北亞國家的少子化問題相當嚴重，除了日本、韓國以外，北韓也對低生育率感到苦惱。近來北韓領導人金正恩出席「全國母親大會」發表致詞，強調要維護北韓共產主義政體，母親的作用是不可或缺的力量。這是他首次在公開場合提起少子化問題，推測北韓可能也正為少子化趨勢困擾，金正恩講到激動之處甚至罕見流下男兒淚。

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綜合媒體報導，金正恩3日時出席在平壤舉行的第五次全國母親大會並致開幕詞。在演講當中，金正恩表示「防止出生率下降、提供良好兒童保育和教育等，都是需要與母親們同心協力、加以解決的共同家事。」在講話期間，金正恩還拭淚懇求北韓婦女生育更多孩子，以抵銷出生率下降的影響。

金正恩後續向全國母親表示感謝，並稱自己每當遇到困難時都會想起母親，母親的精神和力量不但支撐一個小家庭，更是默默守護社會主義大家庭的動力。同時，金正恩表示，表示，社會上有不少問題需用母親的力量來解決，如養育子女、解決非社會主義問題、促進家庭和諧與社會團結、樹立良好道德風尚、提高生育率等。

對此，南韓統一部官員指出，這是金正恩首次提及「低出生率」問題，雖然該活動過去皆鼓勵女性多生小孩，但金正恩首次在活動上發表演說並提及相關議題，可見北韓也在擔憂相關問題。

這次是北韓第五次舉辦全國母親大會，1961年舉辦第一屆大會時，時任領導人金日成曾發表談話，但第2、3屆皆缺席，2012年舉行第4次大會時金正恩僅出席合影，這次時隔11年舉行第5屆大會，金正恩發表開幕及閉幕演說，重視程度可見一斑。

另有分析認為，金正恩在演說中特別強調母親與女性角色的作法，可能是為金正恩愛女金朱愛（音譯）繼承大權鋪路。但官員也表示，以單一活動判斷為時過早，當局將持續關注相關動態。

《路透社》指出，近數十年來，北韓的生育率持續下降。據「聯合國2022年世界人口展望」報告估計，北韓2022年總生育率僅為1.79，與1960年代晚期的4.05相比，差距相當大；而今年育齡女性總和生育率預估為1.79，低於維持人口穩定所需的2.1。

▲北韓領導人金正恩出席全國母親代表大會並發表致詞，金正恩首次提及「低生育率」問題，顯示出北韓也受到少子化困擾。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩出席全國母親代表大會並發表致詞，金正恩首次提及「低生育率」問題，顯示出北韓也受到少子化困擾。（圖／美聯社／達志影像）

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