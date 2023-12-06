五月天阿信48歲生日貼文「發什麼神經啦」！不怕假唱疑雲做好自己
華人搖滾天團五月天近日深陷假唱疑雲，被指控演唱會有對口型嫌疑，音樂博主鑑定有多首歌曲假唱引發爭議，中國官方將介入調查真相，五迷紛紛發聲力挺偶像，以各種繪圖、發文表達支持，今（6）日適逢他的48歲生日，阿信在IG轉發歌迷製作一籮筐的同一張圖片，笑說「你們是在發什麼神經啦！」強調「盡其在我，做好自己」，感謝粉絲們的支持。
記者江芷稜／綜合報導
被封為「演唱會之王」的五月天，疫情過後重啟世界巡迴演唱會，幾乎每場都是秒殺，連軸轉的演出對阿信來說是體力一大考驗，加上中國天氣多變，他之前到西安表演就得了重感冒，拿著吸氧袋上場，讓粉絲相當心疼，這次衰捲假唱疑雲，官方尚未給出正式消息前，網友都很擔心他面對龐大輿論壓力，紛紛送上支持鼓勵。
目前相信音樂發表聲明，強調五月天演唱會不存在假唱行為，也將開放12月8日巴黎「好好好想見到你」演唱會現場直播，邀請歌迷「全民見證」，即時感受五月天的魅力，讓粉絲相當期待。五迷自發性地製作漫畫插圖，以一個身穿五月天標誌T恤的女孩保護胡蘿蔔的圖片，象徵守護五月天的決心。
五迷選在阿信生日這一天紛紛發出該張圖片，阿信看了社群平台一窩蜂的力挺，6日深夜發文笑說「你們是在發什麼神經啦」，也抒發連日來的心情，表示「盡其在我，做好自己，人生可以很簡單，謝謝你們，愛你們」，並附上一顆愛心與笑臉符號，表達從容淡定的心態。
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