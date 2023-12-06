▲巴金森氏症盛行率飆升！　4大醫院投入新藥臨床試驗

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巴金森氏症盛行率持續飆升何應瑞表示，巴金森氏症（也稱為帕金森氏症、巴病或帕病）是目前增長最快速的腦部疾病，成長率超出預期。近10年來，台灣巴金森氏症的盛行率快速飆升，從2002年的每10萬人中約有150人患病，飆升到2009年的每10萬人約有300人罹患此疾病。
▲近10年來，台灣巴金森氏症盛行率翻倍！（中山醫學大學心理學系教授何應瑞提供）
不僅巴金森氏症，還有眾多疾病也會出現動作障礙，包括路易氏體失智症、肌張力不全、亨丁頓氏症、多系統退化、肌陣攣、漸進性上核麻痺、不寧腿症候群、刻板行為、遲發性運動困難、妥瑞氏症、顫抖、威爾森病等。
動作障礙疾病是神經功能異常，會干擾身體的運動功能，進一步干擾日常生活。動作障礙疾病多樣化，包含動作緩慢、不自主運動等，病理原因多樣化，有些病理原因還不清楚。
當巴金森氏症患者出現身體無法協調與控制平衡，此為「共濟失調」，導致常常跌倒，病理原因多樣化，很難治療；另外還有「舞蹈症」，身體不自主、不規則且不預期地亂動，導致患者看起來很激躁或笨拙。除了動作障礙，巴金森氏症還包含了非運動症狀，例如便祕、睡眠障礙、幻覺，甚至記憶缺陷。
需持續監測用藥與治療效果巴金森氏症治療複雜，大部分情況下僅能減緩症狀及降低惡化的程度，所以需要持續監測用藥與治療效果。由於這項疾病的診斷與治療都非常具有挑戰性，因此一定要找受過專業訓練的醫師看診，以便正確診斷與治療這項特殊的疾病。
何應瑞深耕巴金森氏症新藥開發，目前正在執行一項巴金森氏症新藥臨床試驗。這項試驗經過美國FDA與台灣食藥署核准執行，要檢測治療併發認知功能退化的巴金森氏症（稱為巴金森氏症失智；Parkinson’s disease dementia; PDD）之效果。臨床試驗的受試者必須符合試驗條件，才可以參加臨床試驗。
若患者有意願參加這項臨床試驗，可以就近掛號下列醫院的神經內科主治醫師，直接向醫師表達有意願參加臨床試驗，醫師會為患者進行必要的檢查，若條件符合，就可以參加試驗。
臨床試驗中心與主治醫師台大醫院：吳瑞美、戴春暉、郭明哲、范恬心、林汝甄
台北榮總：蔣漢琳、陳俊宇、劉祐岑
中國醫藥大學：蔡崇豪、呂明桂、楊玉婉、黃匯淳、蔡昇達、敖瑀
高雄長庚：林祖功、張永義、陳盈發
參考資料：國際帕金森氏症與運動障礙協會
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60107
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