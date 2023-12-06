44家券商與4大看盤軟體合作涉個資疑慮 黃天牧：全面做檢討
由於國內44家券商（未歸戶）與4大看盤軟體供應商合作的APP，有洩露投資人個資等疑慮，引起金管會注意。為避免出現投資糾紛時權責不明，證交所已要求券商在明年2月底前進行調整改善，但也有業者提出不同意見，金管會近期將開會討論，研議是否有更妥適處理方案。金管會主席黃天牧今（6）日受訪時也表示，已交由證期局會妥善處理，也認為有顧慮，會與證交所就整個制度面做檢討。
記者顏真真／台北報導
證期局在各券商舉辦活動發現，券商和看盤資訊公司APP合作，協助投資人線上開戶及下單服務，可能涉級個資保護、券商委外適法性等疑慮，因此，已請證交所就個資、法規面做通盤檢討，並提出處理意見。
金管會初步統計，較著名的4大看盤軟體的資訊平台包合作券商共達44家（未歸戶），證交所認為，券商和資訊平台APP合作，有客戶權益保障和資安疑慮，由於資訊廠商不是特諱事業，為避免投資糾紛，證交所给予券商緩衝調整期，在明年2月底前就客戶權益、個資及資安慮進行調整改善。
對於多家券商與看盤軟體APP合作，引發個資可能外洩疑慮，金管會主委黃天牧今日在立法院財政委員會受訪時表示，已經交由證期局妥善處理，也認為有個資顧慮，因此，會與證交所就整個制度面做檢討。