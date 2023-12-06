NBA／甜瓜Melo退役前並非沒球打！自曝曾獲鵜鶘與CBA球隊邀約

我是廣告 請繼續往下閱讀
2002-03年期間，Carmelo Anthony在雪城大學打球，場均取得22.1分及10.0個籃板，幫助雪城大學贏得第一個大學聯賽冠軍。Melo在得分、上場時間、籃板、外圍投射命中、皆為球隊第一，在最後四強面對德克薩斯州大學的比賽上，個人狂飆33分，也是NCAA比賽中史上新人單場比賽得分最高的紀錄。
總決賽上，面對對手堪薩斯大學，Carmelo Anthony取得20分及10個籃板，賽後獲選為NCAA最有價值球員，而雪城大學教練Jim Boeheim賽後也高度評價他：「他是有史以來最好的大學籃球員，沒有任何一名球員可以接近他的成就。」Boeheim說到。
僅在NCAA賽場出戰一年後，Carmelo Anthony隨即投入NBA賽場，並在2003年NBA選秀會上，金塊隊以第1輪第3順位將其選進。當年是NBA的選秀大年，擁有狀元籤的騎士隊毫無意外選進LeBron James，後面還有Chris Bosh、Dwyane Wade等知名球星。
爾後生涯Carmelo Anthony曾效力金塊、尼克、雷霆、火箭、括荒者、湖人等隊，並於今年宣布退役，Melo生涯場均可繳出22.5分、6.2籃板、2.7助攻，後期儘管仍有一定進攻火侯，但防守能力已不在是Melo的致命傷，也讓他就此離開NBA賽場。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁