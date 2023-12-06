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NBA／甜瓜Melo退役前並非沒球打！自曝曾獲鵜鶘與CBA球隊邀約

▲「甜瓜」Carmelo Anthony今年5月宣布退役，他生涯場均22.5分，總計得到28289分，雖然沒有拿過NBA總冠軍，但是拿下過三枚奧運金牌，奧運總得分336分、命中57顆三分球，都是美國隊史第二的紀錄。（圖／美聯社／達志穎項）
▲「甜瓜」Carmelo Anthony今年5月宣布退役，他生涯場均22.5分，總計得到28289分，雖然沒有拿過NBA總冠軍，但是拿下過三枚奧運金牌，奧運總得分336分、命中57顆三分球，都是美國隊史第二的紀錄。（圖／美聯社／達志穎項）

實習記者陳品翔／綜合報導

美國職籃NBA名球星「甜瓜」Carmelo Anthony，在今年五月正式宣布高掛球鞋，結束他長達19年的NBA生涯，但Melo卻未像其他球星在宣布退役之後，有舉辦引退賽等相關活動，也讓不少喜愛Melo的球迷感到不捨他就此離開賽場。

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近日Melo參加一檔Podcast節目，在節目中他透露，在今年五月份退役之前，其實有CBA的球隊曾經向他發出過邀請，鵜鶘隊也曾聯繫過他。目前還不知道具體是哪支CBA球隊向其發出邀請，因為完整的Podcast節目還未正式上線，或許節目上線之後就會有答案。

2002-03年期間，Carmelo Anthony在雪城大學打球，場均取得22.1分及10.0個籃板，幫助雪城大學贏得第一個大學聯賽冠軍。Melo在得分、上場時間、籃板、外圍投射命中、皆為球隊第一，在最後四強面對德克薩斯州大學的比賽上，個人狂飆33分，也是NCAA比賽中史上新人單場比賽得分最高的紀錄。

總決賽上，面對對手堪薩斯大學，Carmelo Anthony取得20分及10個籃板，賽後獲選為NCAA最有價值球員，而雪城大學教練Jim Boeheim賽後也高度評價他：「他是有史以來最好的大學籃球員，沒有任何一名球員可以接近他的成就。」Boeheim說到。

僅在NCAA賽場出戰一年後，Carmelo Anthony隨即投入NBA賽場，並在2003年NBA選秀會上，金塊隊以第1輪第3順位將其選進。當年是NBA的選秀大年，擁有狀元籤的騎士隊毫無意外選進LeBron James，後面還有Chris Bosh、Dwyane Wade等知名球星。

爾後生涯Carmelo Anthony曾效力金塊、尼克、雷霆、火箭、括荒者、湖人等隊，並於今年宣布退役，Melo生涯場均可繳出22.5分、6.2籃板、2.7助攻，後期儘管仍有一定進攻火侯，但防守能力已不在是Melo的致命傷，也讓他就此離開NBA賽場。

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