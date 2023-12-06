《GTA 6》超狂！首支預告片「1天破9000萬」觀看　創YouTube紀錄

《GTA 6》（俠盜獵車手6）首部預告片台灣時間昨（5）日上午9點經由開發商 Rockstar Games 的官方 YouTube 釋出，頂著全球最強 IP 頭銜，《GTA 6》預告片上線24小時已有超過9000萬次的觀看（非音樂類），一舉打破日前國外創作者 MrBeast 發布「Every Country On Earth Fights For $250,000!」影片的5940萬次，《GTA 6》將在2025發售，令人期待未來1年多，是否還有更多重磅消息。
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《GTA 6》首部預告片原先預定在台灣時間12月5日晚上10點公開，不過由於先前遊戲畫面不斷被洩露，Rockstar Games 決定提早13小時上線，而《GTA》系列的成功和魅力實在是真貨，預告片公開22小時後，就在 YouTube 非音樂榜單上，超越 MrBeast 原先的24小時5940萬次觀看紀錄，上線滿一天後，更直接超越9000萬，目前已經在挑戰1億觀看次數大關。
而本次《GTA 6》預告片，玩家將來到以佛羅里達州邁阿密為原型的 Vice City，地圖有滿滿的海灘風景、糜爛的派對生活、無惡不作的黑幫、刺激的飆車競速等，而本次預告最令人矚目的，一定是各種社群軟體的呈現，完全貼合了現代生活人們透過短影音認識世界、進行社交的生活，相當期待 Rockstar Games 釋出更多消息。
此外，《GTA 6》已經確定在2025年問世，預計先在 PS5、Xbox Series X|S 兩大家機平台發售，目前仍無提及 PC 平台以及 PS4 的消息，不過也有熱心玩家將前幾代《GTA》系列家用版、PC版發售日做統計後，預估而PC版可能要等到2026年。