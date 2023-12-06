明迎「大雪節氣」越來越冷！進補吃法、養生秘訣、好發疾病一次看
2023「節氣大雪」將在12月7日來臨，當天早晚受到冷空氣影響，最低溫可能只有攝氏12度，扶原中醫診所醫師洪語謙提醒，大雪的意思就是氣溫明顯下降、天氣越來越冷，中風、心肌梗塞等疾病好發，但同時也是人體進補的大好時節，在養生重點上，民眾一定要注意保暖、飲食上選擇好吸收消化的食材，薑母鴨、羊肉爐不宜攝取過多。
記者張志浩／綜合報導
洪語謙表示，節氣大雪的特色就是越來越冷，這段時間中風、心肌梗塞等心血管疾病發生率提高，三高族群及年長者更要每天規律量測血壓狀況、外出運動避免過早出門，也要注意防寒保暖，減少呼吸道疾病發生，「風從頸後入，寒從足下起」，特別要注意頭頸部及足部的保暖，可以適度泡熱水促進末梢血液循環，改善手腳冰冷現象。
洪語謙說明，大雪是「進補」的好時節，冬令進補能提高人體的免疫功能、促進新陳代謝、改善畏寒，最重要的是「調節體內的物質代謝」，使營養物質轉化的能量最大限度地貯存於體內，冬季進補以「溫補」為宜、選擇好吸收消化的食材，也可以適量飲用薑湯驅寒；而自體免疫疾病、濕疹等皮膚發炎性疾病，急性感染症等患者，比較不適合「溫燥類進補」，如薑母鴨、當歸鴨、羊肉爐、十全大補等。
洪語謙提醒，雖然天氣較冷排汗會減少，但還是要注意水分攝取足夠，每日飲水量至少1500毫升，幫助維持身體新陳代謝；此外，冷風及空氣濕度下降容易有皮膚乾燥龜裂、刺激或脫皮現象，注意做好適當保濕，洗澡水溫不要太高，沐浴後也可以馬上擦適當的保濕劑。