▲免疫負債常見８疾病症狀！小心「病菌圍攻」，風險族群早打疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
免疫力如同軍隊：洪暐傑醫師比喻，人體的免疫力就像軍隊一般，平時就需要訓練，包括認識敵人模擬作戰，例如部分傳染病的疫苗，就像是將去活化或減毒的病毒適量送進體內訓練免疫力。
當軍隊漸漸不認識敵人：在新冠疫情下民眾普遍做好防疫，勤洗手、戴口罩、保持社交距離、打新冠疫苗，不僅阻絕新冠肺炎感染，多數疾病感染率也大幅下降。雖是好事，但也意味著免疫力對於這些疾病逐漸生疏、漸漸不認識，僅訓練好應對新冠肺炎。
然後各項防護也放鬆：隨著新冠疫情趨緩，民眾施打新冠疫苗也相較疫情期間沒那麼勤，口罩、洗手、社交距離也放鬆，對於人體、免疫力而言，就像是不認識各傳染病又沒有防護措施。但這些傳染病並沒有消失，都還存在著，也就可能席捲而來形成「免疫負債」。
免疫負債各疾病來襲，了解常見８疾病症狀！
洪暐傑醫師表示，免疫負債下需防範的傳染疾病或相關疾病，症狀有許多相似之處，若身體不適應盡早就醫檢查。
新冠肺炎、肺炎鏈球菌、流感、呼吸道融合病毒：新冠肺炎在疫情宣導下，民眾對於症狀並不陌生，和流感、呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌症狀相似，會出現呼吸道或全身性等相關症狀，包括咳嗽、發燒、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、肌肉痠痛、疲倦等。些許差異在於新冠肺炎現較多輕症，常見有較明顯的喉嚨刺痛或是呼吸道以外的症狀，如腹瀉、味覺嗅覺改變等，病況較重時呼吸急促、呼吸困難等症狀。呼吸道融合病毒則於嬰幼兒身上嚴重時，可能出現哮喘、引起氣喘發作。肺炎鏈球菌則也可能有呼吸急促、呼吸困難等症狀。
腺病毒：腺病毒感染時多半也會出現咳嗽、發燒、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、肌肉痠痛、疲倦等。視部位引起腺體發炎，眼睛是常見感染部位，會使得眼睛紅腫、疼痛、畏光等，因此也被稱為「紅眼症」。其他部位也包括了耳前淋巴腫痛、咽喉腫痛等。
諾羅病毒、輪狀病毒：至於諾羅病毒和輪狀病毒，兩者都是受到感染而產生的腸道型感冒疾病，皆可能出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、肌肉痠痛、疲倦等。略有不同之處，在於諾羅病毒可能會有較明顯的「上吐」嘔吐症狀，輪狀病毒則常見「下瀉」腹瀉較為明顯。
帶狀皰疹（皮蛇）：除了上述傳染疾病以外，帶狀皰疹(皮蛇)也需要注意，它是小時受到感染但沒有被完全清除的水痘病毒所引起，病毒潛藏在神經節後，免疫力不足時便會發作。患者會出現皮疹、不明疼痛或搔癢，身體各部位皆可能發作，胸、腰部最常見，眼睛和肛門等處則需小心導致失明或失禁。
免疫負債小心病菌圍攻，免疫低下者應早打疫苗！
洪暐傑醫師表示，在免疫負債下需要提防的疾病，一旦受到其中一種感染，有可能接二連三的受其他疾病感染，而且沒有上限，可說是「禍不單行」。像是流感病毒就容易為肺炎鏈球菌開啟人體的受器，因此常見兩者先後感染。
建議民眾新冠疫情後，日常還是做好防疫措施，大方向而言就是接種疫苗、勤洗手、戴口罩、必要時避免出入人群較多的公共場所等。上述提到的疾病當中新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌、帶狀皰疹、輪狀病毒皆有疫苗可接種 ，針對孩童、65歲以上年長者、慢性疾病、癌症患者、自體免疫疾病者、生活不佳等，免疫力較低落、較容易感染、重症族群，呼籲接種疫苗，有疫苗就打，除了可以防範該疾病，也有助降低其他疾病感染或重症風險。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。