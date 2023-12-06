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化妝台上的瓶瓶罐罐需要淘汰嗎

▲化妝台上的瓶瓶罐罐需要淘汰嗎
▲化妝台上的瓶瓶罐罐需要淘汰嗎

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】保養品包括化妝品包裝上會註記保存期限。但是廠商指的是未開封狀態。歐盟及美國產品瓶上可能有12M（12個月）或18M（18個月）的標示，表示開瓶之後適合使用的期間。雖然如此，這些規定幫忙不大，因為大部份人不記得何時購買，何時開瓶使用。專家的建議是保養品如果久到你不記得何時購入，最好淘汰，因為使用過期保養品是有風險的。

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保養品通常含有防腐劑，但是防腐劑會隨著時間分解而無效，尤其放在浴室（潮濕），窗旁（溫差大），戶外（日光曝曬），被細菌污染的機率更高。

買保養品是為了主要成份，但是開罐之後，主成份見光及接觸空氣，例如維他命C的保養品容易氧化失效。酸性產品例如果酸、玻尿酸；當水份蒸發，酸度增加變成濃縮液，對皮膚的刺激增強。精油開瓶太久，容易變質成過敏原，塗在皮膚會長蕁蔴疹。這類產品建議開瓶一年就不該使用。開瓶之後的主成份降解並不一定有害，但是肯定降低效果，甚至抹了也是白抹，不如淘汰。

使用保養品要有無菌觀念，例如一罐晚霜，每晚用手指挖一點來塗臉，晚霜本身長了細菌，可能造成感染。如何確定化妝台上的保養品安全呢？其實需要送實驗室鑑定。但是大部份的消費者沒有這樣的管道。以下的線索可以幫忙決定：

第一是乳液或乳霜油水分離、變色、變硬或者變成糊狀，建議淘汱。

第二是產品發出怪味或是味道改變，這是嚴重的紅色警戒，代表產品不安全，必須淘汰。

我們該養成一個好習慣，打開保養品或化妝品，以簽字筆或紙膠註記開瓶日期以及效期。這樣產品能用多久就有個底了。

一般的保養品用6個月到一年沒問題（眼周的產品較不持久），但是您若有一絲懷疑，建議丟棄。與其得到過敏或感染，不如放棄沒有把握的保養品。

(作者：林靜芸 醫師)



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60144

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