▲化妝台上的瓶瓶罐罐需要淘汰嗎

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買保養品是為了主要成份，但是開罐之後，主成份見光及接觸空氣，例如維他命C的保養品容易氧化失效。酸性產品例如果酸、玻尿酸；當水份蒸發，酸度增加變成濃縮液，對皮膚的刺激增強。精油開瓶太久，容易變質成過敏原，塗在皮膚會長蕁蔴疹。這類產品建議開瓶一年就不該使用。開瓶之後的主成份降解並不一定有害，但是肯定降低效果，甚至抹了也是白抹，不如淘汰。
使用保養品要有無菌觀念，例如一罐晚霜，每晚用手指挖一點來塗臉，晚霜本身長了細菌，可能造成感染。如何確定化妝台上的保養品安全呢？其實需要送實驗室鑑定。但是大部份的消費者沒有這樣的管道。以下的線索可以幫忙決定：
第一是乳液或乳霜油水分離、變色、變硬或者變成糊狀，建議淘汱。
第二是產品發出怪味或是味道改變，這是嚴重的紅色警戒，代表產品不安全，必須淘汰。
我們該養成一個好習慣，打開保養品或化妝品，以簽字筆或紙膠註記開瓶日期以及效期。這樣產品能用多久就有個底了。
一般的保養品用6個月到一年沒問題（眼周的產品較不持久），但是您若有一絲懷疑，建議丟棄。與其得到過敏或感染，不如放棄沒有把握的保養品。
(作者：林靜芸 醫師)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60144
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