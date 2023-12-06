中國千禧世代渴望移民泰國！單日搜索量逾5.1億次　專家曝原因

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康妮・陳坦言，千禧世代從小在激烈的學習環境下競爭，長大後面對疲軟的經濟、相對稀少的晉升機會和高昂的生活壓力，生活受到種種束縛又毫無尊嚴。她指出，搬到清邁後開始有時間能參加健身教練課程，每週都能去綠草如茵的清邁山區打網球，來到泰國後感覺人生才真正開始。
許多生於1980到2000年之間的中國千禧世代，已不像父母輩一樣能找到待遇好的工作，往往面對工時極長、房價飆漲且「苦悶生活看不到盡頭」的困境，於是紛紛出走他鄉追求更好的生活。
康妮・陳的丈夫戈登．林（Gordon Lin）現年32歲，他曾是中國電商公司的員工，兩人的薪水加起來也十分可觀，但他認為每天都受到「千篇一律的工作折磨」，感到十分窒息的他，選擇跟妻子一起搬到泰國清邁定居。
31歲的尹文輝（Yin Wenhui）則是在疫情期間便前往清邁，他過去的生活只有工作，每天都在加班、熬夜和上班中徘徊；來到清邁後他開始能有餘裕彈吉他、每天上健身房和下廚，工作則改為在清邁經營一家旅館，生活愜意又自由。
根據《路透社》，在中國社群軟體微信上，「移民」一詞成為熱搜，10月份的「移民」單日搜尋量達到5.1億次，而11月底「移民泰國」關鍵字的單日搜尋量超過30萬次。因為相較其他國家，中國人申請泰國學生簽證相對簡單。
德國馬克斯·普朗克社會人類學研究所所長、社會人類學家項彪指出：「我認為中國人想離開中國的願望大幅增加，泰國已被許多中國人視為踏腳石，是嘗試海外生活的理想國家。」而他認為此現象最有趣的特徵在於，他們不像前幾代從中國移民的祖先，尋求「更多的錢」，而是開始思考「生而為人的價值」。
誠如26歲的康妮‧陳所說：「即使我餘生繼續做這份工作，也只會是這樣。」雖然過去的工作穩定但沈悶，一望無際的人生宛如死水。她說：「生命如此短暫，我想嘗試一些不同的東西。」