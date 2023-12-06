徐新洋曬黑白照致「親愛的爸爸」 徐乃麟急發聲：以為我走了
綜藝大哥徐乃麟出道以來主持過不少節目，個性直率的他為節目帶來不少效果。他的大兒子徐新洋也跟著爸爸腳步進入演藝圈，2015年徐乃麟被誣陷賣屋詐財一事，近日一審判決出爐，當事人蔡男須賠償徐乃麟30萬元。徐新洋為爸爸發聲，卻用了一張黑白照，徐乃麟看到後，無奈表示「人家不知道以為我走了咧！」
記者薛羽彤／綜合報導
徐新洋4日在IG上發文表示，2016年在超商看到徐乃麟「詐賭大本營」的報導，震撼標題讓一家人陷入言論利刃的傷害，「造謠的嘴和未經核實的報導共同放大了謠言的影響力，而我們作為家人，除了給予安慰和支持，愛莫能助。」
官司纏訟8年，徐乃麟投入上百萬元，徐新洋感嘆「這些年來，我多次見到爸爸為了應對官司焦頭爛額的情景，在工作繁忙的同時，桌上堆滿了你辛苦準備的資料」，最終一審判定造謠者4個月的有期徒刑、賠償30萬元。他也心疼爸爸這些年的奔波，「在這紛擾的世界裡，很難讓人相信正義終將戰勝一切，只希望這封信能讓更多人了解真相，辛苦了爸爸，我永遠支持你。」
此外，徐新洋發文配上黑白照片，開頭又是「親愛的爸爸」，徐乃麟看到後，傳語音訊息告訴兒子，「人家不知道以為我走了咧」，徐新洋昨（5）日才又發了彩色合照，笑說：「這張比較喜氣。」
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