豐原農會明北上新北板橋展售 推「大蔥味噌湯」邀嚐台中當季美味
每年12月至3月為台中市豐原區大蔥產季，為了推廣農特產品及當季美味，台中市豐原區農會將於明（7）日北上到新北市板橋區農會超市前廣場辦理農特產品試吃品嚐活動，並發表新品「大蔥味噌湯」沖泡飲，同時和平區農會也將在明後天販售雪梨、蘋果等農產，邀請北部朋友一同品嚐台中當季美味。
記者吳嘉億／新北報導
豐原區農會理事長許全木表示，大蔥具有高經濟價值，但對環境要求嚴格，種植難度高，近年來農會輔導推廣種植面積已達將近20公頃，並於今年辦理產銷履歷集團驗證，加強輔導農友在栽培管理及嚴格把關選別出貨；強調目前正對時，不僅味道清甜又耐煮，很適合用於火鍋、燉肉或鹽烤等料理，歡迎大家踴躍購買嚐鮮。
新北市政府農業局長李玟指出，新北市政府推動「農業健康市/式」理念，媒合新北市與外縣市農會，利用農會超市、社區小舖、線上商城、團購活動以及希望廣場、果菜市場等通路，協助全台銷售農特產品，加深產地與消費地連結，未來也將持續推動各項農業政策，照顧市民身心及環境健康，讓市府成為農會、農民及市民朋友堅強的後盾。
明天的「大蔥味噌湯」沖泡飲發表，由豐原區農會與在地企業共同開發，將格外品及採收後切除掉的蔥綠部分加工製成味噌湯沖泡飲，不僅體現惜食精神，也讓大家在產季外都能方便品嚐到豐原大蔥；活動當日只要到豐原區農會攤位購買大蔥味噌湯並至農會粉絲專頁按讚，即可享大蔥味噌湯買一送一優惠，現場還有限量80份的大蔥煎蛋料理試吃活動，加上明後兩日上午9時至下午5時由台中市和平區農會帶來的18攤農友展售雪梨、蘋果、茶葉及高麗菜等和平區優質農產，歡迎大家到板橋區農會品嚐來自台中的好滋味。